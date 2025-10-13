Рейтинг@Mail.ru
В Горячем Ключе Кубани действуют лечебно-оздоровительные программы - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Краснодарский край
 
18:39 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/programma-2048033039.html
В Горячем Ключе Кубани действуют лечебно-оздоровительные программы
В Горячем Ключе Кубани действуют лечебно-оздоровительные программы - РИА Новости, 13.10.2025
В Горячем Ключе Кубани действуют лечебно-оздоровительные программы
В Горячем Ключе Кубани в этот сезон открыты 62 лечебно-оздоровительные программы при санаториях, а туристов готовы принять осенью 82 средства размещения... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T18:39:00+03:00
2025-10-13T18:39:00+03:00
краснодарский край
горячий ключ
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006871909_0:255:2732:1792_1920x0_80_0_0_47c2d39bc9718a47e495addcd174b909.jpg
https://ria.ru/20251009/gazifikatsiya-2047353100.html
https://ria.ru/20251013/sad-2048029262.html
горячий ключ
краснодарский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/18/2006871909_2:0:2731:2047_1920x0_80_0_0_06f684a7b932f0a329f63f1b968d02bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горячий ключ, краснодарский край
Краснодарский край, Горячий Ключ, Краснодарский край
В Горячем Ключе Кубани действуют лечебно-оздоровительные программы

В Горячем Ключе Кубани действуют 62 лечебно-оздоровительные программы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкГород Горячий Ключ в Краснодарском крае
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Город Горячий Ключ в Краснодарском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. В Горячем Ключе Кубани в этот сезон открыты 62 лечебно-оздоровительные программы при санаториях, а туристов готовы принять осенью 82 средства размещения санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации МО города Горячий ключ.
"Санаторно-курортный, гостиничный и туристский комплекс муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края представлен 82 средствами размещения с номерным фондом в 1422 единиц, которые насчитывают 3123 койко-мест… В здравницах работают высококвалифицированные врачи-специалисты высшей и первой категорий, заслуженные работники здравоохранения Кубани. Ими разработано 62 лечебно-оздоровительные программы", - рассказали агентству в пресс-службе.
Добыча газа - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Населенные пункты газифицировали в Апшеронском районе Кубани
9 октября, 18:00
В санаториях, как сообщается, действуют реабилитационные, профилактические и общеоздоровительные программы: комплексное обследование, оздоровление организма, восстановление пациентов после травм и операций на сердце, а также программы, направленные на лечение функций позвоночника и дыхательных органов. В одном из санаториев, как отметили в пресс-службе, действует процедура кинезитерапии, которая призвана избавлять от боли в суставах и позвоночнике, восстанавливать подвижность и нормализовать кровообращение.
Кроме того, отмечается, что в санаториях Горячего Ключа у туристов есть возможность выбрать так называемые "туры выходного дня", рассчитанные на короткий срок пребывания до одного до трех дней. В них, помимо проживания и питания, входит комплекс оздоровительных процедур, лечебные ванны, прогулки по лесным и горным терренкурам.
Детские игрушки - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Детский сад на 240 мест построили в районе Анапы по поручению губернатора
Вчера, 18:24
 
Краснодарский крайГорячий КлючКраснодарский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала