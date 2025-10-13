В Горячем Ключе Кубани действуют лечебно-оздоровительные программы

КРАСНОДАР, 13 окт - РИА Новости. В Горячем Ключе Кубани в этот сезон открыты 62 лечебно-оздоровительные программы при санаториях, а туристов готовы принять осенью 82 средства размещения санаторно-курортного, гостиничного и туристского комплекса, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации МО города Горячий ключ.

"Санаторно-курортный, гостиничный и туристский комплекс муниципального образования муниципальный округ город Горячий Ключ Краснодарского края представлен 82 средствами размещения с номерным фондом в 1422 единиц, которые насчитывают 3123 койко-мест… В здравницах работают высококвалифицированные врачи-специалисты высшей и первой категорий, заслуженные работники здравоохранения Кубани. Ими разработано 62 лечебно-оздоровительные программы", - рассказали агентству в пресс-службе.

В санаториях, как сообщается, действуют реабилитационные, профилактические и общеоздоровительные программы: комплексное обследование, оздоровление организма, восстановление пациентов после травм и операций на сердце, а также программы, направленные на лечение функций позвоночника и дыхательных органов. В одном из санаториев, как отметили в пресс-службе, действует процедура кинезитерапии, которая призвана избавлять от боли в суставах и позвоночнике, восстанавливать подвижность и нормализовать кровообращение.