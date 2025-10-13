Рейтинг@Mail.ru
Более 260 проектов местных инициатив реализовали в Тверской области
Иллюстрация - Тверская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тверская область
 
13:38 13.10.2025
Более 260 проектов местных инициатив реализовали в Тверской области
Более 260 проектов местных инициатив реализовали в Тверской области - РИА Новости, 13.10.2025
Более 260 проектов местных инициатив реализовали в Тверской области
С начала 2025 года в Тверской области реализовано 265 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 13.10.2025
тверская область
калязин
калязин
Новости
ru-RU
калязин
Тверская область, Калязин
Более 260 проектов местных инициатив реализовали в Тверской области

Свыше 260 проектов по программе местных инициатив осуществили в Тверской области

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С начала 2025 года в Тверской области реализовано 265 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.
Из общего числа 211 проектов направлены на развитие объектов общественной инфраструктуры в муниципалитетах региона и 54 — на приобретение оборудования и специализированной техники.
Например, в Калязине по ППМИ установлена скульптура "Калязинский кот" на набережной реки Волга. В Андреаполе выполнено обустройство спортивной площадки по улице Авиаторов. А в спортшколе Вышневолоцкого округа благодаря программе приобретено новое оборудование для отделения спортивного туризма.
В общей сложности в этом году к реализации заявлен 331 проект: 286 в рамках основного конкурсного отбора и 45 — в рамках дополнительного.
Также проекты, реализуемые по ППМИ, направлены на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, устройство детских площадок, закупку оборудования для проведения культурных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, обустройство контейнерных площадок, ремонт дворовых территорий.
Программа действует в Верхневолжье с 2013 года. Благодаря ей жители муниципалитетов Тверской области могут внести вклад в развитие малой родины. В прошлом году был реализован 331 проект. Наряду со средствами регионального бюджета для реализации инициатив привлекаются средства муниципальных образований и граждан, а также софинансирование из внебюджетных источников.
Тверская область
 
 
