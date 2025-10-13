Более 260 проектов местных инициатив реализовали в Тверской области

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. С начала 2025 года в Тверской области реализовано 265 проектов по программе поддержки местных инициатив (ППМИ), сообщает пресс-служба регионального правительства.

Из общего числа 211 проектов направлены на развитие объектов общественной инфраструктуры в муниципалитетах региона и 54 — на приобретение оборудования и специализированной техники.

Например, в Калязине по ППМИ установлена скульптура "Калязинский кот" на набережной реки Волга. В Андреаполе выполнено обустройство спортивной площадки по улице Авиаторов. А в спортшколе Вышневолоцкого округа благодаря программе приобретено новое оборудование для отделения спортивного туризма.

В общей сложности в этом году к реализации заявлен 331 проект: 286 в рамках основного конкурсного отбора и 45 — в рамках дополнительного.

Также проекты, реализуемые по ППМИ, направлены на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения, устройство детских площадок, закупку оборудования для проведения культурных мероприятий, укрепление материально-технической базы учреждений образования и культуры, обустройство контейнерных площадок, ремонт дворовых территорий.