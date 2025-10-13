Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Константиновке и Красному Лиману - РИА Новости, 13.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:45 13.10.2025 (обновлено: 10:28 13.10.2025)
Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Константиновке и Красному Лиману
Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Константиновке и Красному Лиману - РИА Новости, 13.10.2025
Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Константиновке и Красному Лиману
Российские военные приближаются к Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.10.2025
Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Константиновке и Красному Лиману

Российский военнослужащий. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военные приближаются к Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшена для наших бойцов. И, конечно, мы видим, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения сейчас продолжаются", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
Изображение сгенерировано ИИ
На Западе узнали главную военную тайну России
Вчера, 08:00

На прошлой неделе Минобороны сообщило об уничтожении группировки ВСУ из 800 боевиков, окруженной в районе Клебан-Быкского водохранилища. На участке ВС России вели бои против неонацистов из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють".

Российские военные успешно действуют и на Краснолиманском направлении. Они борются за Северск и приближаются к самому Красному Лиману. Кроме того, вооруженные силы продвигаются в черте Ямполя, за который пытаются удержаться ВСУ.
"Свой функционал продолжает выполнять Добропольский выступ, где противник перебрасывает свои подразделения и нашим бойцам приходится их просто перемалывать", — добавил Пушилин.
На Красноармейском направлении ВС России смогли сковать украинских военных у Родинского, окружив населенный пункт. Также они ведут ожесточенные бои севернее Котлино.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
