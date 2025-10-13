Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Константиновке и Красному Лиману

На прошлой неделе Минобороны сообщило об уничтожении группировки ВСУ из 800 боевиков, окруженной в районе Клебан-Быкского водохранилища. На участке ВС России вели бои против неонацистов из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють".