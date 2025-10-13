Пушилин сообщил о продвижении ВС России к Константиновке и Красному Лиману

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Российские военные приближаются к Константиновке, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшена для наших бойцов. И, конечно, мы видим, что есть продвижение и в направлении самой Константиновки, где достаточно серьезные боестолкновения сейчас продолжаются", — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
На прошлой неделе Минобороны сообщило об уничтожении группировки ВСУ из 800 боевиков, окруженной в районе Клебан-Быкского водохранилища. На участке ВС России вели бои против неонацистов из состава бригады специального назначения "Азов"* и штурмовой бригады "Лють".
"Свой функционал продолжает выполнять Добропольский выступ, где противник перебрасывает свои подразделения и нашим бойцам приходится их просто перемалывать", — добавил Пушилин.
На Красноармейском направлении ВС России смогли сковать украинских военных у Родинского, окружив населенный пункт. Также они ведут ожесточенные бои севернее Котлино.
* Запрещенная в России террористическая организация.
