Володин рассказал о выдворении мигрантов за пределы России - РИА Новости, 13.10.2025
10:04 13.10.2025 (обновлено: 10:05 13.10.2025)
Володин рассказал о выдворении мигрантов за пределы России
Володин рассказал о выдворении мигрантов за пределы России
россия, вячеслав володин, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Володин рассказал о выдворении мигрантов за пределы России

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкВячеслав Володин
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Федеральная служба судебных приставов в 2025 году выдворила за пределы России около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Он напомнил, что в России с февраля 2025 года заработал реестр контролируемых лиц - база данных о мигрантах, незаконно находящихся на территории РФ. Это была инициатива, разработанная депутатами в ответ на обращения граждан, подчеркнул он. Володин добавил, что 10 сентября истёк срок пребывания в РФ иностранных граждан, сведения о которых были включены в данный реестр.
"Федеральной службой судебных приставов за 8 месяцев 2025 года за пределы нашей страны выдворено около 35 тысяч иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство. Вместе с тем, по данным МВД, на 1 сентября в реестре контролируемых лиц находились 770 тысяч мигрантов, треть из которых - женщины и дети", - написал Володин в своем канале в Мах.
По его словам, в реестр заносили тех, у кого, помимо прочего, отсутствуют документы или справки, необходимые для оформления миграционного статуса или гражданства, не имеется регистрации по месту пребывания или месту жительства, нарушены сроки прохождения обязательных процедур, в том числе ежегодного медосвидетельствования на наличие опасных заболеваний, а также разовой дактилоскопии и фотографирования, не продлён патент, разрешение на работу, трудовой договор.
Володин отметил, что в отношении них теперь действует новый миграционный режим, подразумевающий существенное расширение мер контроля, а также ограничение отдельных прав. Председатель Госдумы подчеркнул, что таким мигрантам в том числе запрещено: получать водительские права и управлять транспортными средствами, приобретать или продавать автомобили и недвижимое имущество, заключать брак, открывать счета, переводить деньги, распоряжаться сбережениями в банках.
"Все те, кто не узаконил свой статус пребывания в России, обязаны покинуть нашу страну, сообщив дату, место и маршрут запланированного выезда. В противном случае мигранту грозит принудительное выдворение с наложением штрафа. После этого в течение минимум 5 лет для него будет закрыт въезд в Россию. Созданная система способствует наведению порядка в миграционной сфере и контролю за соблюдением иностранными гражданами наших законов", - заключил он.
