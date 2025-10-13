Рейтинг@Mail.ru
Президент Германии посетит Великобританию в начале декабря - РИА Новости, 13.10.2025
23:42 13.10.2025
Президент Германии посетит Великобританию в начале декабря
Президент Германии посетит Великобританию в начале декабря
Президент Германии посетит Великобританию в начале декабря
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершит государственный визит в Великобританию в начале декабря и встретится с королем Карлом III
в мире
германия
великобритания
лондон
франк-вальтер штайнмайер
карл iii
фридрих мерц
Президент Германии посетит Великобританию в начале декабря

Штайнмайер совершит государственный визит в Великобританию

© AP Photo / Markus Schreiber, PoolПрезидент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Markus Schreiber, Pool
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер. Архивное фото
ЛОНДОН, 13 окт - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершит государственный визит в Великобританию в начале декабря и встретится с королем Карлом III, говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом.
"Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер в сопровождении фрау Эльке Бюденбендер принял приглашение Его Величества Короля совершить государственный визит в Великобританию, который пройдет со среды, 3 декабря, до пятницы, 5 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Как сообщается, король и королева примут Штайнмайера с супругой в Виндзорском замке. Поездка станет первым государственным визитом президента Германии в Великобританию за 27 лет. Последний раз государственный визит президента Германии в Великобританию состоялся в декабре 1998 года, когда президентом ФРГ был Роман Герцог.
Карл III с супругой посетили Германию в марте 2023 года. Поездка стала первым государственным визитом нового короля после коронации.
В июле канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер - РИА Новости, 1920, 02.03.2025
Штайнмайер раскрыл, что почувствовал, когда смотрел перепалку в Белом доме
2 марта, 14:36
 
В мире Германия Великобритания Лондон Франк-Вальтер Штайнмайер Карл III Фридрих Мерц
 
 
