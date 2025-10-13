Президент Германии посетит Великобританию в начале декабря

ЛОНДОН, 13 окт - РИА Новости. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер совершит государственный визит в Великобританию в начале декабря и встретится с королем Карлом III, говорится в сообщении, распространенном Букингемским дворцом.
"Президент Федеративной Республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер в сопровождении фрау Эльке Бюденбендер принял приглашение Его Величества Короля совершить государственный визит в Великобританию, который пройдет со среды, 3 декабря, до пятницы, 5 декабря 2025 года", - говорится в сообщении.
Как сообщается, король и королева примут Штайнмайера с супругой в Виндзорском замке. Поездка станет первым государственным визитом президента Германии в Великобританию за 27 лет. Последний раз государственный визит президента Германии в Великобританию состоялся в декабре 1998 года, когда президентом ФРГ был Роман Герцог.
Карл III с супругой посетили Германию в марте 2023 года. Поездка стала первым государственным визитом нового короля после коронации.
В июле канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Великобритании Кир Стармер подписали в Лондоне "исторический" договор о дружбе и сотрудничестве в сфере обороны между Соединенным Королевством и ФРГ.