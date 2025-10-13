Рейтинг@Mail.ru
Президенту Мадагаскара пришлось уехать в безопасное место, пишет Reuters - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:03 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/prezident-2048074484.html
Президенту Мадагаскара пришлось уехать в безопасное место, пишет Reuters
Президенту Мадагаскара пришлось уехать в безопасное место, пишет Reuters - РИА Новости, 13.10.2025
Президенту Мадагаскара пришлось уехать в безопасное место, пишет Reuters
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил на фоне протестов в стране, что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь, передает... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T23:03:00+03:00
2025-10-13T23:03:00+03:00
в мире
мадагаскар
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045240590_0:5:3070:1732_1920x0_80_0_0_c62dfaa1637d7dcecc64faee226190e5.jpg
https://ria.ru/20251013/rossiya-2048035875.html
мадагаскар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1d/2045240590_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_0feab8d767a6df409883f8b0b5dcb7cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мадагаскар
В мире, Мадагаскар
Президенту Мадагаскара пришлось уехать в безопасное место, пишет Reuters

Reuters: президенту Мадагаскара Радзуэлине пришлось уехать в безопасное место

© AP Photo / Lewis Joly Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина
 Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина заявил на фоне протестов в стране, что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь, передает агентство Рейтер.
Ранее в понедельник радиостанция RFI со ссылкой на информированные источники сообщала, что Радзуэлина покинул Мадагаскар на французском военном самолете.
"Президент Радзуэлина заявил, что ему пришлось уехать в безопасное место, чтобы защитить свою жизнь", - передает агентство.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
МИД России оценил обстановку на Мадагаскаре
Вчера, 18:48
 
В миреМадагаскар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала