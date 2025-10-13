Президент Мадагаскара покинул страну на военном самолете, сообщили СМИ

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Президент Мадагаскара Андри Радзуэлина покинул страну на французском военном самолете, утверждает радиостанция RFI со ссылкой на информированные источники.
Ранее СМИ уже писали, что Радзуэлина из-за протестов уехал из Антананариву. Тогда офис президента назвал эту информацию слухами. Однако утром Министерство общественной безопасности сообщило, что местонахождение главы страны неизвестно.
Что известно о протестах на Мадагаскаре
3 октября, 17:49
По данным радиостанции, в конце прошлой недели его доставили на остров Сент-Мари на восточном побережье Мадагаскара, где он пересел на французский самолет до заморского владения Франции — острова Реюньон, откуда вместе с семьей отправился на Маврикий или в Дубай.
Источники сообщают, что эвакуацию президента санкционировал глава Франции Эммануэль Макрон. При этом Париж твердо заявляет, что не будет вмешиваться в дела Мадагаскара военными средствами ни при каких обстоятельствах.
Депутат Национального собрания Мадагаскара Ситени Рандрианасулуниайку заявил, что оппозиционные депутаты начнут процедуру объявления импичмента президенту.
Протесты на Мадагаскаре
Тысячи молодых людей 22 сентября вышли на акции против отключений света и водоснабжения в стране и потребовали отставки правительства. Полиция применила против них слезоточивый газ.
Спустя неделю Радзуэлина заявил о роспуске правительства. Вскоре участники демонстраций после консультаций между членами "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками объявили о создании "Комитета координации борьбы". Он должен координировать стратегию протестов.
По данным ООН, во время протестов погибло по меньшей мере 22 человека, более ста получили ранения. МИД Мадагаскара опроверг эту информацию.
CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара
12 октября, 11:44