Президент Египта вручит Трампу орден Нила
08:54 13.10.2025
Президент Египта вручит Трампу орден Нила
Президент Египта вручит Трампу орден Нила - РИА Новости, 13.10.2025
Президент Египта вручит Трампу орден Нила
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил вручить своему американскому коллеге Дональду Трампу орден Нила – высшую государственную награду в арабской... РИА Новости, 13.10.2025
в мире
израиль
египет
сша
дональд трамп
абдель фаттах ас-сиси
хамас
израиль
египет
сша
в мире, израиль, египет, сша, дональд трамп, абдель фаттах ас-сиси, хамас
В мире, Израиль, Египет, США, Дональд Трамп, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС
Президент Египта вручит Трампу орден Нила

Абдель Фаттах ас-Сиси наградит Трампа орденом Нила

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
КАИР, 13 окт – РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси решил вручить своему американскому коллеге Дональду Трампу орден Нила – высшую государственную награду в арабской республике, сообщила канцелярия египетского лидера.
"Президент Абдель Фаттах ас-Сиси решил наградить президента США орденом Нила в знак признания его выдающегося вклада в поддержку мирных усилий и урегулирование конфликтов, последний из которых – его ключевая роль в прекращении войны в Газе", - сообщается в заявлении канцелярии.
Ранее Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Нобелевская премия мира - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Нобелевский комитет выбрал лауреата премии мира до решения вопроса по Газе
В миреИзраильЕгипетСШАДональд ТрампАбдель Фаттах ас-СисиХАМАС
 
 
