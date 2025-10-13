Рейтинг@Mail.ru
В шорт-лист премии InterComm 2025 включены 145 проектов
16:48 13.10.2025
В шорт-лист премии InterComm 2025 включены 145 проектов
В шорт-лист международной премии корпоративных коммуникаций InterComm 2025 вошли 145 проектов, сообщает оргкомитет премии. РИА Новости, 13.10.2025
В шорт-лист премии InterComm 2025 включены 145 проектов

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. В шорт-лист международной премии корпоративных коммуникаций InterComm 2025 вошли 145 проектов, сообщает оргкомитет премии.
Премия InterComm создана для популяризации лучших практик и поддержки компаний, "создающих человекоцентричные, вовлекающие и эффективные культуры", и в 2025 году вручается в шестнадцатый раз. Всего на конкурс в этом году было подано более 300 заявок. Лучшие из них распределены по 24 номинациям, отражающим актуальные тренды внутренних коммуникаций и корпоративной культуры.
В этом году премия включает семь новых номинаций. В их числе "Коммуникации в найме" (эффективные проекты рекрутинга), "Комфортный онбординг" (лучшие программы адаптации персонала), "Принт" ( номинация для печатных изданий), "Мультимедиа" (новое звучание коммуникаций в видео и аудиоформатах), "Женское дело" (проекты развития женского лидерства и поддержания гендерного баланса), а также "Человек труда" (инициативы, популяризирующие рабочие профессии).
Рекордсменами по количеству заявок в этом году стали традиционные номинации "События" и "Спецпроекты" — по 25 заявок в каждой. Среди новых номинаций выделяется "Мультимедиа", собравшая 19 проектов.
Еще одно нововведение этого года — открытые онлайн-защиты шорт-листа, которые пройдут с 14 по 17 октября в сообществе InterComm ВКонтакте. Любой желающий сможет увидеть лучшие кейсы, понаблюдать за защитами и вдохновиться свежими идеями от лидеров корпоративных коммуникаций.
Награждение лауреатов премии состоится 29 октября на торжественной церемонии в Москве.
