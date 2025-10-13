Рейтинг@Mail.ru
Переназначенный премьер Франции выступит перед Национальным собранием - РИА Новости, 13.10.2025
12:07 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/premer-2047924633.html
Переназначенный премьер Франции выступит перед Национальным собранием
Переназначенный премьер Франции выступит перед Национальным собранием - РИА Новости, 13.10.2025
Переназначенный премьер Франции выступит перед Национальным собранием
Вновь назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню во вторник выступит перед Национальным собранием (нижняя палата парламента) с заявлением о... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:07:00+03:00
2025-10-13T12:07:00+03:00
в мире
франция
париж
себастьян лекорню
жан-ноэль барро
жеральд дарманен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047909973_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_282b06003c2ab7ba3af5a0e23a42387a.jpg
https://ria.ru/20241204/votum-1987424734.html
https://ria.ru/20240921/frantsija-1974044967.html
франция
париж
в мире, франция, париж, себастьян лекорню, жан-ноэль барро, жеральд дарманен
В мире, Франция, Париж, Себастьян Лекорню, Жан-Ноэль Барро, Жеральд Дарманен
Переназначенный премьер Франции выступит перед Национальным собранием

Переназначенный премьером Франции Лекорню озвучит курс правительства во вторник

ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Вновь назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню во вторник выступит перед Национальным собранием (нижняя палата парламента) с заявлением о политическом курсе правительства, сообщила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
В пятницу Лекорню был вновь назначен на пост премьера Франции, после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв на посту всего 27 дней.
Здание Национальной ассамблеи после вынесения парламентом Франции вотума недоверия премьер-министру. 4 декабря 2024 - РИА Новости, 1920, 04.12.2024
Парламент Франции проголосовал за вотум недоверия премьер-министру
4 декабря 2024, 22:35
“Совет министров состоится завтра в 10 часов (11.00 мск - ред.), парламенту сразу же будут представлены законопроекты о бюджете, и политическая программа правительства будет объявлена завтра во второй половине дня…, возможно, в 15 часов (16.00 мск - ред.)”, - сказала она в эфире радиостанции RTL.
При этом Брежон не ответила на вопрос о том, будет ли премьер по традиции запрашивать вотум доверия. По ее словам, нужно постараться всеми силами избежать роспуска парламента для стабильности французов и укрепления репутации страны на международной арене.
В воскресенье вечером Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции: глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр сохранили свои посты, главой МВД был назначен префект полиции Парижа Лоран Нуньес, а главой минобороны - экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, независящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - премьер Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
Почетный караул у Елисейского дворца в Париже - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Во Франции утвердили новый состав правительства
21 сентября 2024, 23:52
 
В миреФранцияПарижСебастьян ЛекорнюЖан-Ноэль БарроЖеральд Дарманен
 
 
