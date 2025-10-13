Переназначенный премьер Франции выступит перед Национальным собранием

ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Вновь назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню во вторник выступит перед Национальным собранием (нижняя палата парламента) с заявлением о политическом курсе правительства, сообщила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.
“Совет министров состоится завтра в 10 часов (11.00 мск - ред.), парламенту сразу же будут представлены законопроекты о бюджете, и политическая программа правительства будет объявлена завтра во второй половине дня…, возможно, в 15 часов (16.00 мск - ред.)”, - сказала она в эфире радиостанции RTL.
При этом Брежон не ответила на вопрос о том, будет ли премьер по традиции запрашивать вотум доверия. По ее словам, нужно постараться всеми силами избежать роспуска парламента для стабильности французов и укрепления репутации страны на международной арене.
В воскресенье вечером Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции: глава МИД Жан-Ноэль Барро, министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр сохранили свои посты, главой МВД был назначен префект полиции Парижа Лоран Нуньес, а главой минобороны - экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.
Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, независящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.
Французские СМИ писали, что отставка Лекорню ввергла Францию в беспрецедентный за последние десятилетия политический кризис. С момента переизбрания Макрона на пост президента Франции в 2022 году в стране сменилось пять глав правительств. Предшественник Лекорню - премьер Франсуа Байру - подал в отставку после того, как депутаты выразили его правительству недоверие из-за предложенных мер жесткой экономии.
