Переназначенный премьер Франции выступит перед Национальным собранием

ПАРИЖ, 13 окт - РИА Новости. Вновь назначенный премьер-министром Франции Себастьян Лекорню во вторник выступит перед Национальным собранием (нижняя палата парламента) с заявлением о политическом курсе правительства, сообщила официальный представитель французского кабмина Мод Брежон.

В пятницу Лекорню был вновь назначен на пост премьера Франции , после того как он подал в отставку 6 октября, пробыв на посту всего 27 дней.

“Совет министров состоится завтра в 10 часов (11.00 мск - ред.), парламенту сразу же будут представлены законопроекты о бюджете, и политическая программа правительства будет объявлена завтра во второй половине дня…, возможно, в 15 часов (16.00 мск - ред.)”, - сказала она в эфире радиостанции RTL.

При этом Брежон не ответила на вопрос о том, будет ли премьер по традиции запрашивать вотум доверия. По ее словам, нужно постараться всеми силами избежать роспуска парламента для стабильности французов и укрепления репутации страны на международной арене.

В воскресенье вечером Елисейский дворец объявил новый состав правительства Франции: глава МИД Жан-Ноэль Барро , министр юстиции Жеральд Дарманен и глава минфина Ролан Лескюр сохранили свои посты, главой МВД был назначен префект полиции Парижа Лоран Нуньес, а главой минобороны - экс-министр труда и здравоохранения Катрин Вотрен.

Лекорню 6 октября подал в отставку с поста премьер-министра Франции. После повторного назначения 10 октября он заявил о планах сформировать "более свободное" правительство, независящее от политических партий. По словам Лекорню, он согласился вновь возглавить французское правительство после заверений, что ему будет предоставлена свобода действий.