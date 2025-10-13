Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Победителя в VII конкурсе "Лучший председатель совета МКД Московской области" определят до 15 декабря, призовой фонд составит 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Прием заявок на конкурс стартовал 10 октября и продлится до 1 декабря.

Стать участником может любой действующий председатель совета МКД. Он должен иметь гражданство России и проживать в Московской области.

"Уже шесть лет подряд мы организуем этот конкурс, высоко ценимый среди наших председателей. Он направлен на выявление лучших практик сотрудничества советов домов с УО и поставщиками ресурсов, а главное — на выражение искренней благодарности активистам, преданным своей миссии и обладающим глубокими познаниями в сфере управления многоквартирными домами", — отметила председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко, ее слова приводит пресс-служба.

Предусмотрено три номинации: до 100 квартир в МКД, от 100 до 300 и более 300.