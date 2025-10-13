https://ria.ru/20251013/predsedatel-2048010695.html
Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье
Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2025
Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Победителя в VII конкурсе "Лучший председатель совета МКД Московской области" определят до 15 декабря, призовой фонд составит 1... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:05:00+03:00
2025-10-13T17:05:00+03:00
2025-10-13T17:05:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848689975_0:156:2987:1836_1920x0_80_0_0_75a612c89382703b02ce83c4fd345b42.jpg
https://ria.ru/20251010/podmoskove-2047522222.html
https://ria.ru/20251011/vorobev-2047703349.html
московская область (подмосковье)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848689975_167:0:2822:1991_1920x0_80_0_0_d1f9b007a147b8783ee5095ed018cca5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье
Лучшего председателя совета МКД в Московской области выберут до 15 декабря
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Победителя в VII конкурсе "Лучший председатель совета МКД Московской области" определят до 15 декабря, призовой фонд составит 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Прием заявок на конкурс стартовал 10 октября и продлится до 1 декабря.
Стать участником может любой действующий председатель совета МКД. Он должен иметь гражданство России и проживать в Московской области.
"Уже шесть лет подряд мы организуем этот конкурс, высоко ценимый среди наших председателей. Он направлен на выявление лучших практик сотрудничества советов домов с УО и поставщиками ресурсов, а главное — на выражение искренней благодарности активистам, преданным своей миссии и обладающим глубокими познаниями в сфере управления многоквартирными домами", — отметила председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко, ее слова приводит пресс-служба.
Предусмотрено три номинации: до 100 квартир в МКД, от 100 до 300 и более 300.
Конкурс пройдет в два этапа: с 10 октября по 1 декабря — прием заявок и определение 10 финалистов, с 1 по 15 декабря — подведение итогов, объявление победителей и призеров.