Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье
Новости Подмосковья
 
17:05 13.10.2025
Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье
Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье - РИА Новости, 13.10.2025
Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Победителя в VII конкурсе "Лучший председатель совета МКД Московской области" определят до 15 декабря, призовой фонд составит 1... РИА Новости, 13.10.2025
московская область (подмосковье), россия
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Россия
Лучшего председателя совета многоквартирного дома выберут в Подмосковье

Лучшего председателя совета МКД в Московской области выберут до 15 декабря

Девушка смотрит в окно
Девушка смотрит в окно
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Девушка смотрит в окно. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Победителя в VII конкурсе "Лучший председатель совета МКД Московской области" определят до 15 декабря, призовой фонд составит 1 миллион рублей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Прием заявок на конкурс стартовал 10 октября и продлится до 1 декабря.
Более 70 переходов Подмосковья оборудовали проекционной разметкой
10 октября, 14:34
Более 70 переходов Подмосковья оборудовали проекционной разметкой
10 октября, 14:34
Стать участником может любой действующий председатель совета МКД. Он должен иметь гражданство России и проживать в Московской области.
"Уже шесть лет подряд мы организуем этот конкурс, высоко ценимый среди наших председателей. Он направлен на выявление лучших практик сотрудничества советов домов с УО и поставщиками ресурсов, а главное — на выражение искренней благодарности активистам, преданным своей миссии и обладающим глубокими познаниями в сфере управления многоквартирными домами", — отметила председатель координационного совета ассоциации председателей советов МКД Московской области Олеся Тыщенко, ее слова приводит пресс-служба.
Предусмотрено три номинации: до 100 квартир в МКД, от 100 до 300 и более 300.
Конкурс пройдет в два этапа: с 10 октября по 1 декабря — прием заявок и определение 10 финалистов, с 1 по 15 декабря — подведение итогов, объявление победителей и призеров.
Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
Воробьев: в Подмосковье впервые отмечается День многодетной семьи
11 октября, 15:39
 
