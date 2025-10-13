https://ria.ru/20251013/prazdnik-2048011636.html
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области - РИА Новости, 13.10.2025
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил подготовить законопроект об учреждении регионального праздника "День семей защитников Отечества", сообщает... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T17:09:00+03:00
2025-10-13T17:09:00+03:00
2025-10-13T17:09:00+03:00
тульская область
общество
тульская область
дмитрий миляев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048011055_0:36:675:416_1920x0_80_0_0_0b3af489bf95bd1dd36f167af068e7a0.jpg
https://ria.ru/20251009/milyaev-2047366173.html
https://ria.ru/20251008/milyaev-2047108332.html
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2048011055_38:0:638:450_1920x0_80_0_0_e9b847ad934f576a594a544825c203cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Общество, Тульская область, Дмитрий Миляев
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области
Праздник "День семей защитников Отечества" станут отмечать в Тульской области
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил подготовить законопроект об учреждении регионального праздника "День семей защитников Отечества", сообщает пресс-служба областного правительства.
Этот вопрос обсудили в понедельник на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора.
Предложение об учреждении праздника поступило в июле в ходе встречи главы региона с многодетными семьями участников специальной военной операции.
Предложено установить ежегодную дату празднования — 7 февраля.
Региональный праздник позволит выразить признание семьям за поддержку ребят, защищающих Родину и будет способствовать укреплению института семьи.
Ранее в Тульском областном центре молодежи состоялось открытие Всероссийского форума "Семья и культура: смыслы, практики, традиции", в нем принял участие Миляев. Форум объединил порядка 1,7 тысячи человек из 85 регионов страны. В рамках мероприятия прошли заседания "Культура на защите семьи", панельная дискуссия с деятелями культуры "Культура в семье, семья в культуре", работали десять дискуссионных площадок: "Региональные социокультурные практики для семей с детьми": "Многодетные семьи", "Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ОВЗ", "Семьи участников СВО", "Театр во благо", "Поддержка традиционной культуры", "Культура в цифровой среде" и другие. Также на событии проходили мастер-классы и экскурсии.