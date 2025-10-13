Рейтинг@Mail.ru
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области - РИА Новости, 13.10.2025
Тульская область
 
17:09 13.10.2025
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области - РИА Новости, 13.10.2025
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил подготовить законопроект об учреждении регионального праздника "День семей защитников Отечества", сообщает... РИА Новости, 13.10.2025
общество, тульская область, дмитрий миляев
Тульская область, Общество, Тульская область, Дмитрий Миляев
Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области

Праздник "День семей защитников Отечества" станут отмечать в Тульской области

© Фото : пресс-служба правительства Тульской областиГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на еженедельном оперативном совещании
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев поручил подготовить законопроект об учреждении регионального праздника "День семей защитников Отечества", сообщает пресс-служба областного правительства.
Этот вопрос обсудили в понедельник на еженедельном оперативном совещании под председательством губернатора.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев на XIV Петербургском международном газовом форуме - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Миляев подытожил работу тульской делегации на газовом форуме в Петербурге
9 октября, 19:12
Предложение об учреждении праздника поступило в июле в ходе встречи главы региона с многодетными семьями участников специальной военной операции.
Предложено установить ежегодную дату празднования — 7 февраля.
Региональный праздник позволит выразить признание семьям за поддержку ребят, защищающих Родину и будет способствовать укреплению института семьи.
Ранее в Тульском областном центре молодежи состоялось открытие Всероссийского форума "Семья и культура: смыслы, практики, традиции", в нем принял участие Миляев. Форум объединил порядка 1,7 тысячи человек из 85 регионов страны. В рамках мероприятия прошли заседания "Культура на защите семьи", панельная дискуссия с деятелями культуры "Культура в семье, семья в культуре", работали десять дискуссионных площадок: "Региональные социокультурные практики для семей с детьми": "Многодетные семьи", "Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ОВЗ", "Семьи участников СВО", "Театр во благо", "Поддержка традиционной культуры", "Культура в цифровой среде" и другие. Также на событии проходили мастер-классы и экскурсии.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Миляев принял участие в открытии литейного комплекса в Тульской области
8 октября, 17:35
 
Тульская областьОбществоТульская областьДмитрий Миляев
 
 
