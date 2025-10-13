Праздник "День семей защитников Отечества" появится в Тульской области

Ранее в Тульском областном центре молодежи состоялось открытие Всероссийского форума "Семья и культура: смыслы, практики, традиции", в нем принял участие Миляев. Форум объединил порядка 1,7 тысячи человек из 85 регионов страны. В рамках мероприятия прошли заседания "Культура на защите семьи", панельная дискуссия с деятелями культуры "Культура в семье, семья в культуре", работали десять дискуссионных площадок: "Региональные социокультурные практики для семей с детьми": "Многодетные семьи", "Семьи, воспитывающие детей с инвалидностью и ОВЗ", "Семьи участников СВО", "Театр во благо", "Поддержка традиционной культуры", "Культура в цифровой среде" и другие. Также на событии проходили мастер-классы и экскурсии.