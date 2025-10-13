В правительстве поддержали проект о предоставлении техдокументации

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Комиссия по законопроектной деятельности правительства РФ в целом поддержала инициативу о необходимости производителей сложной техники, в том числе автомобилей, предоставлять в торговые и ремонтные организации техническую документацию, следует из официального отзыва на соответствующий законопроект, документ есть в распоряжении РИА Новости.

Обязать изготовителей сложнотехнических товаров (прежде всего автомобилей) предоставлять ремонтным и обслуживающим организациям необходимую для проведения ремонта и техобслуживания техническую документацию предложили депутаты партии "Справедливая Россия - За правду" Михаил Делягин Валерий Гартунг . Соответствующие поправки они предложили внести в закон "О защите прав потребителей".

В пояснительной записке отмечалось, что, например, коммерческая практика автопроизводителей из КНР не подразумевает автоматической передачи документации, даже для ремонта и технического обслуживания.

"В связи с этим представляется целесообразным дополнить статью 6 ФЗ "О защите прав потребителей" обязательство изготовителя товара поставлять не только необходимые для ремонта и технического обслуживания запасные части, но и необходимую для них техническую документацию, и не только торговым и ремонтным организациям, но и иным участникам рынка, обеспечивающим техническое обслуживание", - говорится в пояснительной записке.

"Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - указано в отзыве.

В целом в комиссии кабмина полагают, что предлагаемые изменения направлены на повышение ответственности изготовителей и уровня защиты потребителей. И считают целесообразным "обеспечить участников рынка информацией, необходимой для их (товаров - ред.) диагностики, технического обслуживания и ремонта, включая все последующие поправки и дополнения к такой информации, которую должны предоставлять изготовители, что будет способствовать повышению безопасности находящихся в эксплуатации товаров, в том числе транспортных средств".