В ДНР заявили, что пожар в доме в Алчевске начался после взрыва

ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Пожар в жилой многоэтажке в Алчевске в ЛНР, где погибли два человека, произошел после взрыва, сообщила глава городского округа город Алчевск Луганской Народной Республики Светлана Гребенькова.

Ранее в понедельник в ГУМЧС сообщили, что два человека погибли при пожаре в жилой доме в Алчевске , частично обрушились квартиры двух этажей, чердачное перекрытие и кровля. Старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская сообщала РИА Новости, что на месте ЧП в Алчевске работают следователи и криминалисты СК РФ, они устанавливают причину возгорания.

"В полночь в Алчевске произошел взрыв в жилом многоквартирном доме по улице Гмыри. Причины устанавливаются", - написала Гребенькова в Telegram-канале.

Она уточнила, что на месте работают экстренные службы.

« "Известно, что вследствие взрыва произошло возгорание в квартире на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля", - сообщила мэр.

По ее словам, дом отключен от энерго- и ресурсоснабжения.

"Проведена эвакуация жителей дома. Десять жильцов направлены в пункты временного размещения, остальные приняли решение остановиться у родственников", - пояснила Гребенькова.