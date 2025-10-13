Рейтинг@Mail.ru
В ДНР заявили, что пожар в доме в Алчевске начался после взрыва
03:36 13.10.2025 (обновлено: 03:48 13.10.2025)
В ДНР заявили, что пожар в доме в Алчевске начался после взрыва
В ДНР заявили, что пожар в доме в Алчевске начался после взрыва
В ДНР заявили, что пожар в доме в Алчевске начался после взрыва

Пожар в доме в Алчевске, где погибли люди, начался после взрыва

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 окт - РИА Новости. Пожар в жилой многоэтажке в Алчевске в ЛНР, где погибли два человека, произошел после взрыва, сообщила глава городского округа город Алчевск Луганской Народной Республики Светлана Гребенькова.
Ранее в понедельник в ГУМЧС сообщили, что два человека погибли при пожаре в жилой доме в Алчевске, частично обрушились квартиры двух этажей, чердачное перекрытие и кровля. Старший помощник руководителя следственного управления СК России по ЛНР Елена Марковская сообщала РИА Новости, что на месте ЧП в Алчевске работают следователи и криминалисты СК РФ, они устанавливают причину возгорания.
"В полночь в Алчевске произошел взрыв в жилом многоквартирном доме по улице Гмыри. Причины устанавливаются", - написала Гребенькова в Telegram-канале.
Она уточнила, что на месте работают экстренные службы.
"Известно, что вследствие взрыва произошло возгорание в квартире на седьмом этаже, а также частично обрушились квартиры на восьмом и девятом этажах, чердачное перекрытие и кровля", - сообщила мэр.
По ее словам, дом отключен от энерго- и ресурсоснабжения.
"Проведена эвакуация жителей дома. Десять жильцов направлены в пункты временного размещения, остальные приняли решение остановиться у родственников", - пояснила Гребенькова.
Созвана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
ПроисшествияАлчевскЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
