В Берлине женщина с ножом угрожала охране посольства России

Инцидент произошел около полудня 11 октября. По данным правоохранителей, подозреваемая приблизилась к сотруднице охраны посольства на улице Унтер-ден-Линден, держа нож вблизи ее лица и допуская ксенофобские высказывания. После того как сотрудница достала табельное оружие, женщина бросила нож на землю и скрылась с места преступления, но вскоре была задержана полицейскими.