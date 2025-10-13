Рейтинг@Mail.ru
В Берлине женщина с ножом угрожала охране посольства России
10:45 13.10.2025
В Берлине женщина с ножом угрожала охране посольства России
Женщину, которая угрожала ножом сотруднице полиции, охранявшей посольство России в центре Берлина, задержали, сообщила местная полиция.
В Берлине женщина с ножом угрожала охране посольства России

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Женщину, которая угрожала ножом сотруднице полиции, охранявшей посольство России в центре Берлина, задержали, сообщила местная полиция.
Инцидент произошел около полудня 11 октября. По данным правоохранителей, подозреваемая приблизилась к сотруднице охраны посольства на улице Унтер-ден-Линден, держа нож вблизи ее лица и допуская ксенофобские высказывания. После того как сотрудница достала табельное оружие, женщина бросила нож на землю и скрылась с места преступления, но вскоре была задержана полицейскими.
"Сотрудники полиции задержали женщину в районе Митте после того, как она угрожала сотруднице охраны объектов ножом", - сообщается в пресс-релизе полиции.
Отмечается, что из-за отклонений в поведении женщины сотрудники полиции доставили её в больницу и взяли анализ крови.
Расследованием произошедшего занимается отдел по делам государственной безопасности управления уголовной полиции Берлина.
Представитель полиции подтвердила изданию Tagesspiegel, что инцидент произошел перед российским посольством.
