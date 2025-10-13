Рейтинг@Mail.ru
Завершающий миссию посол оценил отношение Словакии к исторической памяти - РИА Новости, 13.10.2025
16:34 13.10.2025
Завершающий миссию посол оценил отношение Словакии к исторической памяти
Завершающий миссию посол оценил отношение Словакии к исторической памяти
Завершающий миссию в Словакии посол РФ Игорь Братчиков высоко оценил подход нынешнего словацкого руководства к сохранению памяти о подвиге Красной Армии,... РИА Новости, 13.10.2025
Завершающий миссию посол оценил отношение Словакии к исторической памяти

Завершающий миссию посол оценил сохранение Словакией памяти о Второй мировой

БРАТИСЛАВА, 13 окт - РИА Новости. Завершающий миссию в Словакии посол РФ Игорь Братчиков высоко оценил подход нынешнего словацкого руководства к сохранению памяти о подвиге Красной Армии, освободившей Европу от фашизма.
"Не на словах, а на деле знаю ответственное отношение словацкого общества к сохранению правды о событиях Второй мировой войны. Высоко оцениваю честный подход нынешнего словацкого руководства, абсолютного большинства граждан республики к сохранению благодарной памяти о простых солдатах и полководцах Красной Армии, 80 лет назад принесших Европе освобождение от фашизма. Вижу в этом гарантию того, что наши народы будут всегда рядом на пути своего развития", - говорится в заявлении Братчикова, опубликованном на официальной странице российского посольства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник.
Он отметил, что Словакия с ее замечательными талантливыми людьми, неповторимой историей, уникальной культурой, красивейшей природой навсегда останется в его сердце.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Игорь Братчиков - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Дружба россиян и словаков не нарушена, считает завершающий миссию посол
