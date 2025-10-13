Рейтинг@Mail.ru
Дружба россиян и словаков не нарушена, считает завершающий миссию посол
16:26 13.10.2025 (обновлено: 16:27 13.10.2025)
Дружба россиян и словаков не нарушена, считает завершающий миссию посол
Вопреки давлению "извне" удалось не допустить разрушения дружеских связей между обычными россиянами и словаками, заявил завершающий миссию в Словакии посол РФ...
В мире, Россия, Словакия, Игорь Братчиков, Братислава
БРАТИСЛАВА, 13 окт - РИА Новости. Вопреки давлению "извне" удалось не допустить разрушения дружеских связей между обычными россиянами и словаками, заявил завершающий миссию в Словакии посол РФ Игорь Братчиков.
"Приехав в Братиславу в 2020 году, я с первых дней почувствовал теплое отношение большинства словацкого народа к России. И это вдохновляло. Совместными усилиями – вопреки давлению "извне" и стараниям определенных политиков – нам в целом удалось не допустить разрушения традиций духовной и культурной общности, дружеских связей между обычными россиянами и словаками. На конкретных примерах я ежедневно убеждался в искренней заинтересованности словацкого народа в развитии добрососедского и взаимовыгодного сотрудничества наших государств во всех сферах такого взаимодействия", - говорится в заявлении Братчикова, опубликованном на официальной странице российского посольства в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская) в понедельник.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В МИД Словакии заявили, что не поддержат вступление Украины в НАТО
В миреРоссияСловакияИгорь БратчиковБратислава
 
 
