Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
12:20 13.10.2025
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе
Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил глубокие соболезнования семьям тех заложников, которых не удалось вернуть из Газы живыми. РИА Новости, 13.10.2025
в мире
россия
израиль
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта
РИА Новости
2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе

Посол России выразил соболезнования семьям погибших в Газе заложников

© AP Photo / Leo CorreaРазрушенные здания в секторе Газа
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Leo Correa
Разрушенные здания в секторе Газа. Архивное фото
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил глубокие соболезнования семьям тех заложников, которых не удалось вернуть из Газы живыми.
"В то же время выражаю глубокие соболезнования тем, чьих родных не удалось вернуть живыми. Нет тех слов, которые могли бы унять вашу боль в связи с невосполнимой утратой", - говорится в заявлении Викторова, которое распространила пресс-служба посольства.
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Российский посол выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе
В мире Россия Израиль Анатолий Викторов Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
