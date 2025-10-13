https://ria.ru/20251013/posol-2047927136.html
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе
Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил глубокие соболезнования семьям тех заложников, которых не удалось вернуть из Газы живыми. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:20:00+03:00
2025-10-13T12:20:00+03:00
2025-10-13T12:20:00+03:00
в мире
россия
израиль
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb9f89c8a12e4d71836e33de238601c2.jpg
https://ria.ru/20251013/posol-2047926808.html
россия
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041112671_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e8f875bd40bfceb03dbd6ba156c068d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Израиль, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта
Посол России выразил соболезнования в связи с гибелью заложников в Газе
Посол России выразил соболезнования семьям погибших в Газе заложников