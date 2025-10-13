Рейтинг@Mail.ru
Российский посол выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:17 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/posol-2047926808.html
Российский посол выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе
Российский посол выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Российский посол выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе
Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что нынешнее перемирие в секторе Газа приведет к устойчивому и бессрочному прекращению огня и... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:17:00+03:00
2025-10-13T12:17:00+03:00
россия
израиль
в мире
анатолий викторов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e5b694b11aa07669f5e6647350f2e4bb.jpg
https://ria.ru/20251013/peregovory-2047926453.html
россия
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/04/2046339070_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6656de148cbdfacf9d96263ff94f93bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, израиль, в мире, анатолий викторов
Россия, Израиль, В мире, Анатолий Викторов
Российский посол выразил надежду на стабилизацию ситуации в Газе

Российский посол оценил перспективы развития мира на Ближнем Востоке

© AP Photo / Abdel Kareem HanaДым на месте израильского удара в секторе Газа
Дым на месте израильского удара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
Дым на месте израильского удара в секторе Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт - РИА Новости. Посол России в Израиле Анатолий Викторов выразил надежду, что нынешнее перемирие в секторе Газа приведет к устойчивому и бессрочному прекращению огня и стабилизации обстановки в регионе.
"Со своей стороны надеемся на то, что вступившее в силу 9 октября долгожданное перемирие приведёт к устойчивому и бессрочному прекращению огня, а также откроет путь к прочной стабилизации обстановки в зоне палестино-израильского конфликта, решению всех острых гуманитарных проблем и в конечном счете - будет содействовать общему оздоровлению и нормализации ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в заявлении Викторова, которое распространила пресс-служба посольства.
Беньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Нетаньяху проводит переговоры с президентом Египта перед саммитом по Газе
Вчера, 12:15
 
РоссияИзраильВ миреАнатолий Викторов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала