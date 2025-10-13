https://ria.ru/20251013/poshliny-2047974694.html
США могут отложить введение новых пошлин против КНР, заявил Бессент
РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T15:20:00+03:00
2025-10-13T15:20:00+03:00
2025-10-13T15:21:00+03:00
сша
китай
в мире
сша
китай
сша, китай, в мире
БЕССЕНТ ЗАЯВИЛ, ЧТО США МОГУТ ПОДОЖДАТЬ С ВВОДОМ НОВЫХ ПОШЛИН НА КИТАЙСКИЕ ТОВАРЫ, ХОТЯТ РЕШИТЬ ТОРГОВЫЕ ВОПРОСЫ С КИТАЕМ