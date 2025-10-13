"Безумие". СМИ раскрыли, как Польша с Германией поссорились из-за России

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Нежелание Польши выдавать Германии подозреваемого в подрыве газопроводов "Северный поток", а также оправдание диверсии со стороны премьер-министра Польши Дональда Туска вызвало напряженность в отношениях между Варшавой и Берлином, пишет UnHerd.
"Оправдывать диверсии — это политическое безумие. В подрыве подозревается группа оперативников, связанных с украинскими военными и спецслужбами. Это была операция на государственном уровне. Из комментария Туска можно сделать вывод, что Польша теперь официально потворствует акту терроризма", — говорится в материале.
По данным издания, это вызвало возмущение в Германии и подорвало доверие между государствами.
"Учитывая такие комментарии и то, что мы теперь знаем, занять пропольскую позицию для Германии стало политически невозможно", — считают в издании.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
