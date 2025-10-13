Рейтинг@Mail.ru
В Польше выступили против выдачи подозреваемого по делу "Северных потоков" - РИА Новости, 13.10.2025
20:04 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/polsha-2048054369.html
В Польше выступили против выдачи подозреваемого по делу "Северных потоков"
В Польше выступили против выдачи подозреваемого по делу "Северных потоков" - РИА Новости, 13.10.2025
В Польше выступили против выдачи подозреваемого по делу "Северных потоков"
Выдача Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева не в интересах Польши, заявил министр... РИА Новости, 13.10.2025
В Польше выступили против выдачи подозреваемого по делу "Северных потоков"

В Польше выступили против выдачи ФРГ подозреваемого по делу о "Северных потоках"

© Фото : соцсетиВладимир Журавлев
Владимир Журавлев - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : соцсети
Читать ria.ru в
Дзен
ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Выдача Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева не в интересах Польши, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat.
Подозреваемый в теракте на "Северном потоке" гражданин Украины Владимир Журавлев был задержан по просьбе властей Германии в Польше. Окружной суд Варшавы 1 октября арестовал его на семь дней. В понедельник тот же суд продлил арест еще на 40 дней. Премьер Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны выступает против выдачи подозреваемого Германии. Он добавил, что проблема с газопроводом "Северным поток - 2" не в том, что он был взорван, а в том, что он был построен.
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
В АдГ прокомментировали слова Туска о подрыве "Северных потоков"
11 октября, 18:28
«
"Это не находится в польских интересах", - сказал Косиняк-Камыш, отвечая на соответствующий вопрос.
При этом он признал, что решение относительно судьбы Журавлева находится в компетенции польского суда.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке - 1" и "Северном потоке - 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал занимавший тогда пост президента США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Место утечки на газопроводе Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Фильм о расследовании Херша подрыва "Северных потоков" собрал овации
9 октября, 15:56
 
