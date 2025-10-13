В Польше выступили против выдачи подозреваемого по делу "Северных потоков"

ВАРШАВА, 13 окт – РИА Новости. Выдача Германии подозреваемого в участии в теракте на газопроводе "Северный поток" гражданина Украины Владимира Журавлева не в интересах Польши, заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в эфире телеканала Polsat.