В столкнувшихся поездах в Словакии было около 80 пассажиров
12:45 13.10.2025
В столкнувшихся поездах в Словакии было около 80 пассажиров
Около 80 пассажиров находилось в столкнувшихся на востоке Словакии поездах, погибших по предварительной информации нет, сообщила полиция Словакии. РИА Новости, 13.10.2025
2025
МОСКВА, 13 окт – РИА Новости. Около 80 пассажиров находилось в столкнувшихся на востоке Словакии поездах, погибших по предварительной информации нет, сообщила полиция Словакии.
"В поездах по предварительной информации находилось около 80 пассажиров. По актуальной информации погибших нет!" - сообщили правоохранители на своей странице в соцсети Facebook*.
*Запрещена в РФ как экстремистская.
В Словакии столкнулись поезда, пострадали 20 человек
