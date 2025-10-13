https://ria.ru/20251013/politsija-2047934899.html
В столкнувшихся поездах в Словакии было около 80 пассажиров
Около 80 пассажиров находилось в столкнувшихся на востоке Словакии поездах, погибших по предварительной информации нет, сообщила полиция Словакии. РИА Новости, 13.10.2025
