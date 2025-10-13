Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Следствие в ближайший месяц передаст в прокуратуру, а затем в суд дело обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

"Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 7 ноября. До этого времени следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — сказал собеседник агентства.

Ранее главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела участников террористической группировки "Параграф-88", которым инкриминировали нападения на иностранцев и подготовку по заданию СБУ покушения на главного редактора "России сегодня" и RT.

Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.