Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Следствие в ближайший месяц передаст в прокуратуру, а затем в суд дело обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 7 ноября. До этого времени следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — сказал собеседник агентства.
Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего силовики арестовали семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяют нападение на иностранцев.