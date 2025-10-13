Рейтинг@Mail.ru
03:57 13.10.2025 (обновлено: 05:27 13.10.2025)
Дело о подготовке покушения на Симоньян передадут в прокуратуру
происшествия, россия, москва, рязанская область, маргарита симоньян, ксения собчак, служба безопасности украины, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Россия, Москва, Рязанская область, Маргарита Симоньян, Ксения Собчак, Служба безопасности Украины, Следственный комитет России (СК РФ), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Следствие в ближайший месяц передаст в прокуратуру, а затем в суд дело обвиняемых в подготовке покушения на главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариту Симоньян, сообщил РИА Новости один из участников процесса.
"Срок содержания под стражей обвиняемых продлен до 7 ноября. До этого времени следствие передаст дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем и во 2-й Западный окружной военный суд для рассмотрения по существу", — сказал собеседник агентства.
Ранее главное следственное управление СК завершило расследование уголовного дела участников террористической группировки "Параграф-88", которым инкриминировали нападения на иностранцев и подготовку по заданию СБУ покушения на главного редактора "России сегодня" и RT.
Летом 2023 года ФСБ сообщила, что вместе с МВД и Следственным комитетом предотвратила подготовку убийства Маргариты Симоньян и Ксении Собчак украинскими спецслужбами.
В Москве и Рязанской области задержали неонацистов из группировки "Параграф-88", которые вели разведку по адресам работы и проживания россиянок. У них изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники.
Задержанные подтвердили, что готовили покушения по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 миллиона рублей за каждое убийство. Всего силовики арестовали семь человек. Помимо подготовки покушений им вменяют нападение на иностранцев.
