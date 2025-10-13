Рейтинг@Mail.ru
Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:15 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/poiski-2047900418.html
Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае
Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае - РИА Новости, 13.10.2025
Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае
Добровольцы, волонтёры и представители различных ведомств прекратили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае и покинули местность, где они велись. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T10:15:00+03:00
2025-10-13T10:15:00+03:00
ркк "энергия"
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
красноярский край
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047220153_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_7fb0d3653eafb3dba0829900988aa40b.jpg
https://ria.ru/20251012/signal-2047798410.html
https://ria.ru/20251011/poiski-2047663855.html
красноярский край
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047220153_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c5c9f41c9ab3a5b0bef54b35bf7caed2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ркк "энергия", мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф), красноярский край, россия, происшествия
РКК "Энергия", МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ), Красноярский край, Россия, Происшествия
Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае

Добровольцы покинули область поисков пропавшей в Красноярском крае семьи

© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике ХакасияПоисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
Поисково-спасательные работы после исчезновения семьи с ребенком в Красноярском крае. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Добровольцы, волонтёры и представители различных ведомств прекратили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае и покинули местность, где они велись.
"Штаб свернулся, сейчас добровольцев отряда на месте поиска нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Альпинисты ищут красноярскую семью в зоне последнего сигнала телефона
Вчера, 13:08
В краевом главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что аэромобильная группировка покинула место поисков. В операции по поиску семьи от ведомства участвовало 25 человек и 7 единиц техники. Команда регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) также прекратила работу в посёлке Кутурчин, сообщили в пресс-службе РКК. Всего, по последней информации "ЛизаАлерт", в поисках приняло участие более 1550 человек.
В воскресенье региональное отделение "ЛизаАлерт" сообщило о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что в поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУСК.
Региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал был установлен, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, люди были вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получали травмы.
Сотрудники МЧС во время поисково-спасательных работ в Красноярском крае - РИА Новости, 1920, 11.10.2025
При поисках красноярской семьи обследовали 35 квадратных километров леса
11 октября, 07:34
 
РКК "Энергия"МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)Красноярский крайРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала