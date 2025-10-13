Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Добровольцы, волонтёры и представители различных ведомств прекратили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае и покинули местность, где они велись.
"Штаб свернулся, сейчас добровольцев отряда на месте поиска нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".
В краевом главке МЧС РФ сообщили РИА Новости, что аэромобильная группировка покинула место поисков. В операции по поиску семьи от ведомства участвовало 25 человек и 7 единиц техники. Команда регионального отделения Российского Красного Креста (РКК) также прекратила работу в посёлке Кутурчин, сообщили в пресс-службе РКК. Всего, по последней информации "ЛизаАлерт", в поисках приняло участие более 1550 человек.
В воскресенье региональное отделение "ЛизаАлерт" сообщило о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что в поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры.
Семья Усольцевых потерялась недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в Красноярском крае во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Очевидцы видели, как двое взрослых с ребенком с туристическими рюкзаками начинали маршрут в сторону Кутурчинского белогорья. По факту безызвестного исчезновения туристов возбуждено уголовное дело органами СУСК.
Региональный главк СК РФ сообщил, что специалисты картографы поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" поймали радиосигнал телефона Сергея Усольцева, главы пропавшей в походе семьи, он зафиксирован в 7 километрах от поселка Кутурчин. Сигнал был установлен, который исходил еще 28 сентября, когда телефон был в сети. Зону, где он был пойман, ранее не обследовали. Пешие группы поисковиков работали в экстремальных условиях, люди были вынуждены передвигаться по пояс в снегу, некоторые получали травмы.