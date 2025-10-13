Добровольцы прекратили поиски семьи, пропавшей в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 13 окт – РИА Новости. Добровольцы, волонтёры и представители различных ведомств прекратили поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае и покинули местность, где они велись.

"Штаб свернулся, сейчас добровольцев отряда на месте поиска нет", - сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт".

В воскресенье региональное отделение "ЛизаАлерт" сообщило о завершении активных поисков вечером 12 октября. Поиск переходит в режим точечных задач: теперь ими будут заниматься профессионалы и аттестованные спасатели, выполняя задачи координатора. В региональном управлении Следственного комитета уточняли, что в поиски продолжатся опытными альпинистами и спелеологами, которые обследуют каменные россыпи и пещеры.