https://ria.ru/20251013/poezda-2047965188.html
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии - РИА Новости, 13.10.2025
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии
Пассажирские поезда, следующие сообщением с Крымским полуостровом и городами материковой части России, следуют по графику, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T14:44:00+03:00
2025-10-13T14:44:00+03:00
2025-10-13T15:57:00+03:00
республика крым
феодосия
россия
сергей аксенов (политик)
гранд сервис экспресс
южная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_0:93:3083:1827_1920x0_80_0_0_572f54950a95d19aba3f5519ba155029.jpg
https://ria.ru/20251013/ataka-2047856888.html
республика крым
феодосия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/96605/10/966051076_352:0:3083:2048_1920x0_80_0_0_fcd3b023c5e887f55d8d258ff1026a2e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, феодосия, россия, сергей аксенов (политик), гранд сервис экспресс , южная транспортная прокуратура
Республика Крым, Феодосия, Россия, Сергей Аксенов (политик), Гранд Сервис Экспресс , Южная транспортная прокуратура
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии
Пассажирские поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии