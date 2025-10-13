Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пассажирские поезда, следующие сообщением с Крымским полуостровом и городами материковой части России, следуют по графику, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".

В понедельник утром железнодорожный перевозчик сообщал, что по состоянию на 9.00 с задержкой 2 часа 30 минут следовал один поезд поезд №007А "Санкт-Петербург - Севастополь".