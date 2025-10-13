Рейтинг@Mail.ru
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии
14:44 13.10.2025 (обновлено: 15:57 13.10.2025)
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии - РИА Новости, 13.10.2025
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии
Пассажирские поезда, следующие сообщением с Крымским полуостровом и городами материковой части России, следуют по графику, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 13.10.2025
республика крым
феодосия
россия
сергей аксенов (политик)
гранд сервис экспресс
южная транспортная прокуратура
республика крым
феодосия
россия
республика крым, феодосия, россия, сергей аксенов (политик), гранд сервис экспресс , южная транспортная прокуратура
Республика Крым, Феодосия, Россия, Сергей Аксенов (политик), Гранд Сервис Экспресс , Южная транспортная прокуратура
Поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии

Пассажирские поезда до Крыма вошли в график после ЧП в Феодосии

© РИА Новости / Сергей Пятаков
Железнодорожный светофор
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Железнодорожный светофор. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пассажирские поезда, следующие сообщением с Крымским полуостровом и городами материковой части России, следуют по графику, сообщили РИА Новости в компании-перевозчике "Гранд Сервис Экспресс".
Ранее Южная транспортная прокуратура в Telegram-канале сообщила о задержке поездов в республике Крым в связи с ЧП в Феодосии. Украинский дрон ночью атаковал нефтебазу в Феодосии, возникло возгорание, пострадавших нет, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.
"На 11.00 все поезда "Гранд Сервис Экспресс" следуют в графике", - говорится в сообщении.
В понедельник утром железнодорожный перевозчик сообщал, что по состоянию на 9.00 с задержкой 2 часа 30 минут следовал один поезд поезд №007А "Санкт-Петербург - Севастополь".
Республика КрымФеодосияРоссияСергей Аксенов (политик)Гранд Сервис ЭкспрессЮжная транспортная прокуратура
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
