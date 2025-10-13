Рейтинг@Mail.ru
Информации о пострадавших при столкновении поездов в Словакии россиянах нет - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:35 13.10.2025 (обновлено: 13:38 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/poezda-2047945055.html
Информации о пострадавших при столкновении поездов в Словакии россиянах нет
Информации о пострадавших при столкновении поездов в Словакии россиянах нет - РИА Новости, 13.10.2025
Информации о пострадавших при столкновении поездов в Словакии россиянах нет
Посольство РФ не располагает информацией о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Словакии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:35:00+03:00
2025-10-13T13:38:00+03:00
словакия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927473_0:361:1200:1036_1920x0_80_0_0_016b722f39045669a1ab91bc855ef77e.jpg
https://ria.ru/20251013/slovakiya-2047936975.html
словакия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927473_0:248:1200:1148_1920x0_80_0_0_24fe8deeaae83859ea72b43357c0a965.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
словакия, россия, в мире
Словакия, Россия, В мире
Информации о пострадавших при столкновении поездов в Словакии россиянах нет

Столкновение поездов в Словакии. Последняя информация посольства

© Фото : Полиция СловакииНа месте столкновения поездов в Словакии
На месте столкновения поездов в Словакии - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Полиция Словакии
На месте столкновения поездов в Словакии
Читать ria.ru в
Дзен
БРАТИСЛАВА,13 окт - РИА Новости. Посольство РФ не располагает информацией о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Словакии, сообщили РИА Новости в дипмиссии.
"Информацией о пострадавших российских гражданах не располагаем. При прояснении ситуации проинформируем", - сообщили РИА Новости в российском посольстве в понедельник.
На месте столкновения поездов в Словакии - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
При ЧП с поездами в Словакии пострадали сто человек
Вчера, 12:56
 
СловакияРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала