https://ria.ru/20251013/poezda-2047945055.html
Информации о пострадавших при столкновении поездов в Словакии россиянах нет
Информации о пострадавших при столкновении поездов в Словакии россиянах нет - РИА Новости, 13.10.2025
Информации о пострадавших при столкновении поездов в Словакии россиянах нет
Посольство РФ не располагает информацией о пострадавших россиянах при столкновении поездов в Словакии, сообщили РИА Новости в дипмиссии. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:35:00+03:00
2025-10-13T13:35:00+03:00
2025-10-13T13:38:00+03:00
словакия
россия
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927473_0:361:1200:1036_1920x0_80_0_0_016b722f39045669a1ab91bc855ef77e.jpg
https://ria.ru/20251013/slovakiya-2047936975.html
словакия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047927473_0:248:1200:1148_1920x0_80_0_0_24fe8deeaae83859ea72b43357c0a965.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
словакия, россия, в мире
Информации о пострадавших при столкновении поездов в Словакии россиянах нет
Столкновение поездов в Словакии. Последняя информация посольства