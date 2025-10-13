https://ria.ru/20251013/podrazdelenija-2047892659.html
Пушилин заявил о продвижении ВС России к Красному Лиману
Пушилин заявил о продвижении ВС России к Красному Лиману
Подразделения ВС РФ приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, РИА Новости, 13.10.2025
Пушилин заявил о продвижении ВС России к Красному Лиману
Подразделения ВС России продвигаются к Красному Лиману и Ямполю