Пушилин заявил о продвижении ВС России к Красному Лиману
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:32 13.10.2025
Пушилин заявил о продвижении ВС России к Красному Лиману
Подразделения ВС РФ приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, РИА Новости, 13.10.2025
Пушилин заявил о продвижении ВС России к Красному Лиману

Подразделения ВС России продвигаются к Красному Лиману и Ямполю

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Подразделения ВС РФ приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь на краснолиманском направлении Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Краснолиманское направление... Поступает информация, что непосредственно уже городские бои в Северске уже имеют место быть. Но и также мы видим, что приближаются и к Красному Лиману наши подразделения, а также продолжается продвижение в черте населенного пункта Ямполь, за который противник продолжает удерживаться, но в южной части наши подразделения продолжают улучшать свои позиции", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Пушилин рассказал о продвижении ВС России на Константиновском направлении
Специальная военная операция на УкраинеКрасный ЛиманЯмпольВооруженные силы РФ
 
 
