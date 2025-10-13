Подлодка "Новороссийск" проходит пролив Ла-Манш в надводном положении

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экипаж подводной лодки "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после выполнения задач в Средиземном море, по международным правилам проход Ла-Манша осуществляется только в надводном положении, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.