Подлодка "Новороссийск" проходит пролив Ла-Манш в надводном положении

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экипаж подводной лодки "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после выполнения задач в Средиземном море, по международным правилам проход Ла-Манша осуществляется только в надводном положении, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
В пресс-службе заявили, что информация, распространяемая в СМИ о якобы неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции, не соответствует действительности.
"В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море. В соответствии с международными правилами судоходства, проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении", - говорится в сообщении.