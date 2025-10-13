Рейтинг@Mail.ru
Подлодка "Новороссийск" проходит пролив Ла-Манш в надводном положении - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:57 13.10.2025 (обновлено: 10:09 13.10.2025)
https://ria.ru/20251013/podlodka-2047896620.html
Подлодка "Новороссийск" проходит пролив Ла-Манш в надводном положении
Подлодка "Новороссийск" проходит пролив Ла-Манш в надводном положении - РИА Новости, 13.10.2025
Подлодка "Новороссийск" проходит пролив Ла-Манш в надводном положении
Экипаж подводной лодки "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после выполнения задач в Средиземном море, по международным правилам проход... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T09:57:00+03:00
2025-10-13T10:09:00+03:00
безопасность
средиземное море
ла-манш
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047898405_0:178:3071:1905_1920x0_80_0_0_4738262fc976c7d65d1432d10305fdc3.jpg
https://ria.ru/20251013/flot-2047896143.html
средиземное море
ла-манш
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0d/2047898405_152:0:2883:2048_1920x0_80_0_0_bcaf7df78c09d871fc9fde3df22a79f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, средиземное море, ла-манш, франция
Безопасность, Средиземное море, Ла-Манш, Франция
Подлодка "Новороссийск" проходит пролив Ла-Манш в надводном положении

ЧФ: подлодка "Новороссийск" совершает межфлотский переход

© Фото : NATO Maritime CommandДизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" у берегов Франции. 12 октября 2025
Дизель-электрическая подводная лодка Новороссийск у берегов Франции. 12 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : NATO Maritime Command
Дизель-электрическая подводная лодка "Новороссийск" у берегов Франции. 12 октября 2025
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Экипаж подводной лодки "Новороссийск" осуществляет плановый межфлотский переход после выполнения задач в Средиземном море, по международным правилам проход Ла-Манша осуществляется только в надводном положении, сообщили в пресс-службе Черноморского флота.
В пресс-службе заявили, что информация, распространяемая в СМИ о якобы неисправности и, как следствие, экстренном всплытии дизель-электрической подводной лодки "Новороссийск" у берегов Франции, не соответствует действительности.
"В настоящее время экипаж подводной лодки осуществляет плановый межфлотский переход после завершения выполнения задач в составе постоянного оперативного соединения Военно-морского флота России в Средиземном море. В соответствии с международными правилами судоходства, проход подводными лодками проливной зоны Ла-Манш осуществляется исключительно в надводном положении", - говорится в сообщении.
Дизель-электрическая подводная лодка Новороссийск у берегов Франции. 12 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Черноморский флот опроверг данные о неисправности подлодки "Новороссийск"
09:55
 
БезопасностьСредиземное мореЛа-МаншФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала