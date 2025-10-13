Более миллиарда рублей поддержки получил малый и средний бизнес Забайкалья

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Общий объем поддержки малого и среднего бизнеса Забайкалья с начала года составил 1,260 миллиарда рублей, финансирование получили 289 субъектов предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства края.

"Объем поддержки приоритетных отраслей составил 1,079 миллиарда рублей (производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство) или 86%", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.

По ее словам, было поддержано 225 предпринимателей, а объем финансирования в муниципальных образованиях достиг 565 миллионов рублей, что составляет 45%.

Благодаря мерам государственной поддержки в регионе уже создано 413 новых рабочих мест.