Более миллиарда рублей поддержки получил малый и средний бизнес Забайкалья
11:10 13.10.2025
Более миллиарда рублей поддержки получил малый и средний бизнес Забайкалья
Более миллиарда рублей поддержки получил малый и средний бизнес Забайкалья
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , экономика
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Экономика
Регионы России. Забайкалье
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Регионы России. Забайкалье. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Общий объем поддержки малого и среднего бизнеса Забайкалья с начала года составил 1,260 миллиарда рублей, финансирование получили 289 субъектов предпринимательства, сообщает пресс-служба правительства края.
"Объем поддержки приоритетных отраслей составил 1,079 миллиарда рублей (производство, сервис, туризм, логистика, сельское хозяйство) или 86%", - приводит пресс-служба слова министра экономического развития Забайкалья Жаргалмы Бадмажаповой.
По ее словам, было поддержано 225 предпринимателей, а объем финансирования в муниципальных образованиях достиг 565 миллионов рублей, что составляет 45%.
Благодаря мерам государственной поддержки в регионе уже создано 413 новых рабочих мест.
Вся господдержка бизнеса оказывается в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного главой государства Владимиром Путиным.
