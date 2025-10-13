https://ria.ru/20251013/peskov-2047936463.html
Песков прокомментировал угрозу депортации россиян Латвии
Песков прокомментировал угрозу депортации россиян Латвии - РИА Новости, 13.10.2025
Песков прокомментировал угрозу депортации россиян Латвии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая об угрозе депортации россиян из Латвии заявил, что граждане РФ могут вернуться на свою родину и... РИА Новости, 13.10.2025
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, рассуждая об угрозе депортации россиян из Латвии заявил, что граждане РФ могут вернуться на свою родину и построить свою жизнь в России.
Ранее издание Politico
сообщило, что власти Латвии
потребовали у 841 гражданина России
покинуть страну до 13 октября из-за того, что те не смогли подтвердить своё знание латышского языка и не предоставили документы о продлении своего вида на жительство вовремя.
"Граждане России могут вернуться на свою родину, в Россию, и построить свою жизнь здесь", - сказал Песков
журналистам.
В июле Управление по делам гражданства и миграции Латвии сообщило, что у 841 гражданина РФ истек срок ВНЖ, они должны будут покинуть Латвию до конца ноября 2025 года. В МВД РФ сообщили, что российские власти разработали комплекс мер по содействию в обустройстве россиян, которых депортировали из Латвии из-за незнания латышского языка.
Ранее конституционный суд Латвии посчитал законным требование сдать экзамен по латышскому для россиян, которые раньше были гражданами страны и имели постоянный ВНЖ. Управление по делам гражданства и миграции Латвии в январе 2024 года заявляло, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет, при этом неизвестно, сколько из них уже покинули страну.
Кабмин Латвии в августе 2022 года принял решение продлевать временные виды на жительство в Латвии гражданам РФ лишь в исключительных случаях, а постоянный вид на жительство выдавать им только при условии сдачи экзамена по государственному языку на уровень не ниже А2 к сентябрю 2023 года. От экзамена освобождены лица моложе 15 и старше 75 лет.
В Латвии проживают около 1,8 миллиона человек, из них около 40% - русскоязычные. При этом в Латвии один государственный язык - латышский, русский имеет статус иностранного.