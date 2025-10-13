Обращение с Tomahawk потребует американских специалистов, заявили в Кремле

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Обращение с такими сложными ракетами как Tomahawk, потребует участия американских специалистов, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев ранее в своем канале в Max написал, что возможная поставка ракет Tomahawk Киеву может кончиться плохо для всех. Он указал, что пуск таких ракет, в случае их поставок Украине, будет осуществлять не Киев, а именно США.
"Обращение с такими сложными ракетами так или иначе потребует участия в процессе американских специалистов. Это очевидный факт. Вот, собственно, об этом и говорится в упомянутом вами сообщении", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать заявления зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева.
Пресс-секретарь президента отметил, что любой эксперт "прекрасно это понимает и отдает себе в этом отчет".
"А про эту тему "Томагавков" мы уже так много говорили, что я не вижу смысла еще что-то повторять", - добавил Песков.
Вашингтон передаст Киеву ракеты Tomahawk, если конфликт на Украине не удастся урегулировать, заявил ранее президент США Дональд Трамп журналистам. Медведев же в ответ на это заявил, что пуск ракет Tomahawk в случае их поставок Украине будет осуществлять не Киев, а именно США.