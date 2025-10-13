https://ria.ru/20251013/peregovory-2047926453.html
Нетаньяху проводит переговоры с президентом Египта перед саммитом по Газе
Нетаньяху проводит переговоры с президентом Египта перед саммитом по Газе - РИА Новости, 13.10.2025
Нетаньяху проводит переговоры с президентом Египта перед саммитом по Газе
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проводит переговоры с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси о возможном участии израильского лидера в саммите по РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T12:15:00+03:00
египет
биньямин нетаньяху
дональд трамп
обострение палестино-израильского конфликта
абдель фаттах ас-сиси
сша
израиль
в мире
египет
сша
израиль
египет, биньямин нетаньяху, дональд трамп, обострение палестино-израильского конфликта, абдель фаттах ас-сиси, сша, израиль, в мире, саммит по газе в египте
Египет, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, Обострение палестино-израильского конфликта, Абдель Фаттах ас-Сиси, США, Израиль, В мире, Саммит по Газе в Египте
Нетаньяху проводит переговоры с президентом Египта перед саммитом по Газе
