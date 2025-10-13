Рейтинг@Mail.ru
Пашинян лично представился Трампу
23:20 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/pashinyan-2048076011.html
Пашинян лично представился Трампу
Пашинян лично представился Трампу
Пашинян лично представился Трампу
Премьер-министр Армении Никол Пашинян подошел к президенту США Дональду Трампу после его пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе, чтобы представиться, хотя в начале...
2025-10-13T23:20:00+03:00
2025-10-13T23:20:00+03:00
Пашинян лично представился Трампу

Пашинян подошел к Трампу, чтобы представиться и поблагодарить его

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подошел к президенту США Дональду Трампу после его пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе, чтобы представиться, хотя в начале августа встречался с американским лидером в Вашингтоне и подписал с ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместную декларацию.
"Господин президент, я премьер-министр Армении... Спасибо вам, благослови вас Бог", - сказал Пашинян.
Трамп ранее неоднократно путал Армению с Албанией.
В начале августа 2025 года по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентом США Дональдом Трампом и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вашингтоне была принята декларация о парафировании армянским и азербайджанским министрами иностранных дел согласованного текста соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между двумя странами. Ереван также согласился сотрудничать с Соединенными Штатами и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении.
Трамп назвал Пашиняна соотечественником Алиева
