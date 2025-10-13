Пашинян лично представился Трампу

ЕРЕВАН, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подошел к президенту США Дональду Трампу после его пресс-конференции в Шарм-эш-Шейхе, чтобы представиться, хотя в начале августа встречался с американским лидером в Вашингтоне и подписал с ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым совместную декларацию.