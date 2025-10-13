https://ria.ru/20251013/parom-2047882067.html
В Якутии паром застрял во льдах на реке Вилюй
Паром с людьми застрял во льдах на реке Вилюй в Якутии, никто не пострадал, начата проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры. РИА Новости, 13.10.2025
ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Паром с людьми застрял во льдах на реке Вилюй в Якутии, никто не пострадал, начата проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
"По предварительным данным, на паромной переправе рейс по маршруту село Хоро - село Верхневилюйск совершен, пассажиры доставлены в пункт назначения, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
По итогам проверки Якутская транспортная прокуратура оценит действия перевозчиков по соблюдению требований законодательства о безопасности судоходства, отмечается в сообщении.