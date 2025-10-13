В Якутии паром застрял во льдах на реке Вилюй

ЯКУТСК, 13 окт - РИА Новости. Паром с людьми застрял во льдах на реке Вилюй в Якутии, никто не пострадал, начата проверка, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, на паромной переправе рейс по маршруту село Хоро - село Верхневилюйск совершен, пассажиры доставлены в пункт назначения, пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.