21:40 13.10.2025 (обновлено: 21:58 13.10.2025)
Признание Италией Палестины становится ближе, заявила Мелони
в мире, палестина, израиль, сша, дональд трамп, джорджа мелони, абдель фаттах ас-сиси, хамас
В мире, Палестина, Израиль, США, Дональд Трамп, Джорджа Мелони, Абдель Фаттах ас-Сиси, ХАМАС
© AP Photo / Hassan AmmarПремьер-министр Италии Джорджа Мелони
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Hassan Ammar
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Архивное фото
ШАРМ-ЭШ-ШЕЙХ (Египет), 13 окт - РИА Новости. Признание Италией Палестины как государства становится ближе с выполнением мирного плана президента США Дональда Трампа, заявила премьер-министр Джорджа Мелони.
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
"Очевидно, что, если план будет реализован, признание Государства Палестина станет ближе. Я нацелена на то, чтобы Палестина была (независимым государством - ред). Когда будут выполнены условия, еще и установленные парламентом, то конечно", - заявила она итальянским журналистам после саммита по Газе.
В конце сентября Мелони заявила об условиях признания Палестины, которыми назвала освобождение израильских заложников и отстранения движения ХАМАС от власти в секторе Газа.
Палестинское движение ХАМАС в понедельник в рамках соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в анклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки, их отправили на другие палестинские территории.
В четверг Трамп объявил, что Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе ХАМАС освободит израильских заложников, а Государство Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
План Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Участники саммита по прекращению войны в Газе в городе Шарм-эш-Шейх, Египет - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Участники саммита по Газе отметили необходимость дальнейших консультаций
