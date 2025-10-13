Рейтинг@Mail.ru
Мюзикл "Ожерелье России" установил национальный рекорд
Культура
Культура
 
20:41 13.10.2025 (обновлено: 20:47 13.10.2025)
Мюзикл "Ожерелье России" установил национальный рекорд
москва, владивосток, ольга любимова, ирина волынец, "голос", музыка, мюзиклы
Культура, Москва, Владивосток, Ольга Любимова, Ирина Волынец, "Голос", Музыка, мюзиклы, Новости культуры, Рекорды
© Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр ШапуновЭтнографический мюзикл "Ожерелье России"
Этнографический мюзикл Ожерелье России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр Шапунов
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 окт РИА Новости. На одной сцене концертного зала "Москва" собрались 795 детей-артистов — таким образом этнографический мюзикл "Ожерелье России. Герои нашего времени" установил национальный рекорд как "Спектакль с наибольшим количеством участников".
Талантливые дети и подростки из 32 регионов собрались в Москве, чтобы выступить в театрализованном музыкальном шоу. Это событие было зафиксировано экспертом Книги рекордов России.
© Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр ШапуновЭтнографический мюзикл "Ожерелье России"
Этнографический мюзикл Ожерелье России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр Шапунов
Этнографический мюзикл "Ожерелье России"
Участниками этномюзикла стали воспитанники музыкальных школ, школ искусств, артисты самодеятельных коллективов со всей страны — 37 коллективов и 43 солиста, финалисты всероссийского конкурса, который уже третий год организует АНО "Офис креативных индустрий" при поддержке Министерства культуры РФ. В течение полугода шли кастинги и отборочные туры, проходили онлайн-занятия с режиссерами проекта и творческие сборы. Очные конкурсы были в 10 городах России. Ребята соревновались в вокале, танцах, владении музыкальными инструментами, театральном и цирковом искусстве. Всего в отборочных турах приняли участие почти 15 тысяч детей.
Уникальный проект объединил талантливых детей и педагогов из 32 городов, сказала в своей приветственной речи Министр культуры РФ Ольга Любимова, - особенно символично, что премьера проходит в Год защитника отечества и посвящена героям нашего времени военным, врачам, ученым, спортсменам, тем, кто каждый день проявляет мужество, доброту и силу духа.
© Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр ШапуновЭтнографический мюзикл "Ожерелье России"
Этнографический мюзикл Ожерелье России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр Шапунов
Этнографический мюзикл "Ожерелье России"
Центральные персонажи сюжета этнографического мюзикла – дети, которых пугает современный жестокий мир, и которые ищут героев, способных стать для них не только защитой, но и примером. Мистические помощники — ветры — увлекают их в путешествие по времени и пространству, где им встречаются героические ученые и врачи, великие спортсмены, герои войны из разных периодов российской истории. В музыкальном шоу сплелись сольные и массовые вокальные, танцевальные, театральные номера, элементы исторической реконструкции и цирковой акробатики, масштабные 3D-проекции, световые и пиротехнические эффекты.
© Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр ШапуновУчастники этнографического мюзикла "Ожерелье России"
Этнографический мюзикл Ожерелье России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр Шапунов
Участники этнографического мюзикла "Ожерелье России"
— Мы проехали всю Россию, мы собирали самых талантливых, собирали традиции и обычаи, - рассказал руководитель и генеральный продюсер проекта "Ожерелье России" Юрий Соломатин. — Нашей основной задачей была дружба и межнациональное, межконфессиональное общение. С ребятами работали наставники: руководители государственных ансамблей "Кабардинка" и "Эльбрус" Игорь Атабиев и Исмаил Байрамкулов, известные эстрадные артисты, режиссерско-постановочная группа. Мы провели образовательные треки, дали онлайн задания во все регионы, и уже перед премьерой за три дня усиленных репетиций мы все свели воедино.
В Москву приехали ребята из Владивостока и Калининграда, Нальчика и Ухты, Благовещенска и ЛНР — 32 региона, 8 федеральных округов. Саму столицу России представили девять коллективов, включая уникальный инклюзивный ансамбль "Танцующий дом", поразивший зрителей своим номером о неумолимом ходе времени. Вместе с ребятами приехали родители и педагоги – всего более тысячи человек.
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр ШапуновЭтнографический мюзикл "Ожерелье России"
Этнографический мюзикл Ожерелье России - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© Фото : Фото предоставлено пресс-службой "Ожерелья России"/Александр Шапунов
Этнографический мюзикл "Ожерелье России"
— Важно, что юные участники проекта учатся основам российской государственности не по учебникам и скучным лекциям, а благодаря личному творческому участию, —поделилась мнением член комиссии "Семья" Государственного Совета Российской Федерации, председатель общественного движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" Ирина Волынец.
Почетными гостями премьеры стали космонавт, герой России Александр Лазуткин, депутат Государственной Думы Мария Дробот, поэт и композитор Александр Галицкий, певцы, участники телепроекта "Голос" Этери Бериашвили, Роман Архипов, Анна Май и другие. Свои приветствия организаторам и участникам премьеры направили политические и общественные деятели.
Увидеть самое масштабное детско-юношеское этнографическое музыкальное представление можно будет в записи онлайн-трансляции на VK.
Культура
 
 
