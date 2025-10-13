Мюзикл "Ожерелье России" установил национальный рекорд

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. На одной сцене концертного зала "Москва" собрались 795 детей-артистов — таким образом этнографический мюзикл "Ожерелье России. Герои нашего времени" установил национальный рекорд как "Спектакль с наибольшим количеством участников".

Талантливые дети и подростки из 32 регионов собрались в Москве, чтобы выступить в театрализованном музыкальном шоу. Это событие было зафиксировано экспертом Книги рекордов России.

Этнографический мюзикл "Ожерелье России"

Участниками этномюзикла стали воспитанники музыкальных школ, школ искусств, артисты самодеятельных коллективов со всей страны — 37 коллективов и 43 солиста, финалисты всероссийского конкурса, который уже третий год организует АНО "Офис креативных индустрий" при поддержке Министерства культуры РФ. В течение полугода шли кастинги и отборочные туры, проходили онлайн-занятия с режиссерами проекта и творческие сборы. Очные конкурсы были в 10 городах России. Ребята соревновались в вокале, танцах, владении музыкальными инструментами, театральном и цирковом искусстве. Всего в отборочных турах приняли участие почти 15 тысяч детей.

— Уникальный проект объединил талантливых детей и педагогов из 32 городов, — сказала в своей приветственной речи Министр культуры РФ Ольга Любимова, - особенно символично, что премьера проходит в Год защитника отечества и посвящена героям нашего времени —военным, врачам, ученым, спортсменам, тем, кто каждый день проявляет мужество, доброту и силу духа.

Этнографический мюзикл "Ожерелье России"

Центральные персонажи сюжета этнографического мюзикла – дети, которых пугает современный жестокий мир, и которые ищут героев, способных стать для них не только защитой, но и примером. Мистические помощники — ветры — увлекают их в путешествие по времени и пространству, где им встречаются героические ученые и врачи, великие спортсмены, герои войны из разных периодов российской истории. В музыкальном шоу сплелись сольные и массовые вокальные, танцевальные, театральные номера, элементы исторической реконструкции и цирковой акробатики, масштабные 3D-проекции, световые и пиротехнические эффекты.

Участники этнографического мюзикла "Ожерелье России"

— Мы проехали всю Россию, мы собирали самых талантливых, собирали традиции и обычаи, - рассказал руководитель и генеральный продюсер проекта "Ожерелье России" Юрий Соломатин. — Нашей основной задачей была дружба и межнациональное, межконфессиональное общение. С ребятами работали наставники: руководители государственных ансамблей "Кабардинка" и "Эльбрус" Игорь Атабиев и Исмаил Байрамкулов, известные эстрадные артисты, режиссерско-постановочная группа. Мы провели образовательные треки, дали онлайн задания во все регионы, и уже перед премьерой за три дня усиленных репетиций мы все свели воедино.

В Москву приехали ребята из Владивостока и Калининграда, Нальчика и Ухты, Благовещенска и ЛНР — 32 региона, 8 федеральных округов. Саму столицу России представили девять коллективов, включая уникальный инклюзивный ансамбль "Танцующий дом", поразивший зрителей своим номером о неумолимом ходе времени. Вместе с ребятами приехали родители и педагоги – всего более тысячи человек.

Этнографический мюзикл "Ожерелье России"

— Важно, что юные участники проекта учатся основам российской государственности не по учебникам и скучным лекциям, а благодаря личному творческому участию, —поделилась мнением член комиссии "Семья" Государственного Совета Российской Федерации, председатель общественного движения "Национальный родительский комитет по поддержке семьи и развитию социальных инициатив" Ирина Волынец.

Почетными гостями премьеры стали космонавт, герой России Александр Лазуткин, депутат Государственной Думы Мария Дробот, поэт и композитор Александр Галицкий, певцы, участники телепроекта "Голос" Этери Бериашвили, Роман Архипов, Анна Май и другие. Свои приветствия организаторам и участникам премьеры направили политические и общественные деятели.