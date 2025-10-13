Рейтинг@Mail.ru
Овчинский: жилой квартал с поликлиникой построят по КРТ в Москве - РИА Новости, 13.10.2025
12:10 13.10.2025
Овчинский: жилой квартал с поликлиникой построят по КРТ в Москве
Овчинский: жилой квартал с поликлиникой построят по КРТ в Москве
Овчинский: жилой квартал с поликлиникой построят по КРТ в Москве

МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Жилые дома с поликлиникой возведут в Лосиноостровском районе Москвы по проекту КРТ, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"Проект комплексного развития территорий в Лосиноостровском районе предусматривает реорганизацию участка площадью 3,64 гектара. В течение шести лет назначенный городом оператор построит здесь около 111 тысяч квадратных метров недвижимости. Почти 90 процентов от общего объема застройки составит жилье для реализации программы реновации общей площадью около 99 тысяч квадратных метров", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
В сообщении уточняется, что рядом с новостройками также построят поликлинику на 360 посещений в смену. Ее общая площадь составит 12 тысяч квадратных метров. Благодаря реализации проекта в городе создадут около 380 рабочих мест.
Реализация проекта КРТ позволит обеспечить новым жильем около 2 тысяч горожан. В подземном уровне новостроек появится парковочное пространство, на прилагающей территории проведут благоустройство, добавляется в пресс-релизе.
Овчинский: в Москве освободили площадку для жилья по реновации
