В Северной Осетии объявили режим беспилотной опасности
Беспилотная опасность объявлена в Северной Осетии, сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T02:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей меняйло
безопасность
республика северная осетия - алания
