В Китае высказались о новом российском оружии

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Новая российская ракета, выпуск которой анонсировал президент Владимир Путин, будет значительно отличаться от всех существующих, пишет Sohu

Автор материала допустил, что разработка, о которой сообщил российский лидер, может быть крылатой ракетой с ядерной энергетической установкой "Буревестник".

"Буревестник" <…> станет серьезным сдерживающим фактором для Соединенных Штатов и НАТО ", — говорится в публикации.

В публикации подчеркнули, что ракета "Буревестник" отличается большой дальностью и высокой скоростью. Более того, она может обходить любые западные системы противовоздушной обороны.

Ранее военный обозреватель China Media Group Вэй Дунсюй предполагал, что новое российское оружие может представлять собой либо крылатую ракету "Буревестник" с ядерной силовой установкой, либо новую модификацию гиперзвуковой ракеты "Циркон".

На прошлой неделе Владимир Путин заявил, что в России смогут в ближайшее время сообщить о появлении новых видов оружия. По его словам, новизна российских средств ядерного сдерживания выше, чем у любого другого ядерного государства, и страна развивает все это очень активно. Глава государства подчеркнул, что "у нас будет возможность сообщить в ближайшее время о новом оружии, которое мы когда-то анонсировали, оно появляется, проходит у нас испытания, они идут успешно".