Орбан сделал заявление о Европе после саммита по Газе

БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прошедшего в Египте саммита по прекращению войны в секторе Газа заявил, что теперь на очереди установление мира в Европе, подчеркнув, что его также можно добиться только путем переговоров.