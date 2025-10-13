Орбан сделал заявление о Европе после саммита по Газе

БУДАПЕШТ, 13 окт - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после прошедшего в Египте саммита по прекращению войны в секторе Газа заявил, что теперь на очереди установление мира в Европе, подчеркнув, что его также можно добиться только путем переговоров.
Ранее президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.
"Оружие замолчало, заложники освобождены, и на Ближнем Востоке царит невиданный доселе мир. Президент Трамп сделал это! Теперь очередь Европы. Успех президента Трампа доказывает, что от переговоров никогда нельзя отказываться. Без переговоров нет мира. Пора нам, европейцам, последовать примеру президента Трампа!" - написал Орбан в соцсети Facebook*.
Ранее Орбан заявил, что Венгрия предлагает Европейскому союзу и России провести переговоры о будущей системе европейской безопасности, где Украина будет не главной темой. Орбан много раз подчеркивал, что мир на Украине может быть установлен только после переговоров России с США, а Европа упустила свой шанс на посредничество, потому что не смогла обеспечить выполнение Минских соглашений.
Орбан 9 июня объявил, что ЕС не может победить в конфликте на Украине. По его словам, если Европейский союз не начнет его дипломатическое урегулирование, то получит по соседству Афганистан. Правоконсервативные партии Европы не хотят, чтобы европейцы возвращались с Украины в гробах, добавил Орбан. 7 сентября он также предрек разделение Украины на российскую, демилитаризованную и западную зону после завершения конфликта.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
