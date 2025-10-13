https://ria.ru/20251013/oon-2048059552.html
В ООН заявили, что ценят диалог между Россией и США
В ООН заявили, что ценят диалог между Россией и США - РИА Новости, 13.10.2025
В ООН заявили, что ценят диалог между Россией и США
Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя грядущую встречу конгрессвумен США от Республиканской партии Анны Паулины Луны с главой РФПИ Кириллом... РИА Новости, 13.10.2025
В ООН заявили, что ценят диалог между Россией и США
Зампредставителя генсека ООН Хак: в Организации ценят диалог между Россией и США