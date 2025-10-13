Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили, что ценят диалог между Россией и США - РИА Новости, 13.10.2025
20:49 13.10.2025
В ООН заявили, что ценят диалог между Россией и США
В ООН заявили, что ценят диалог между Россией и США
В ООН заявили, что ценят диалог между Россией и США

Зампредставителя генсека ООН Хак: в Организации ценят диалог между Россией и США

Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Штаб-квартира Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 13 окт – РИА Новости. Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя грядущую встречу конгрессвумен США от Республиканской партии Анны Паулины Луны с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым, заявил, что в Организации ценят диалог между РФ и США.
Луна ранее сообщала РИА Новости, что рассчитывает позднее в октябре встретиться с Дмитриевым для обсуждения "торговли и мира".
"Мы ценим все усилия и диалог между РФ и США", – сказал он в ходе брифинга для журналистов.
Дмитриев высказался о диалоге России и США
12 октября, 11:04
