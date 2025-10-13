https://ria.ru/20251013/oon-2047931200.html
Генсек ООН приветствовал освобождение израильских заложников
Генсек ООН приветствовал освобождение израильских заложников
Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал освобождение израильских заложников, он также призвал стороны использовать этот импульс и выполнить обязательства по... РИА Новости, 13.10.2025
Генсек ООН приветствовал освобождение израильских заложников
