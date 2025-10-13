Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН приветствовал освобождение израильских заложников
12:34 13.10.2025
Генсек ООН приветствовал освобождение израильских заложников
Генсек ООН приветствовал освобождение израильских заложников
в мире
антониу гутерреш
оон
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, антониу гутерреш, оон, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Антониу Гутерреш, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта
Генсек ООН приветствовал освобождение израильских заложников

Генсек ООН выступил с призывом по установлению мира в Газе

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш приветствовал освобождение израильских заложников, он также призвал стороны использовать этот импульс и выполнить обязательства по прекращению огня.
"Я искренне приветствую освобождение израильских заложников, удерживаемых в Газе... Я настоятельно призываю все стороны использовать этот импульс и выполнить свои обязательства по прекращению огня, чтобы положить конец кошмару в Газе", - написал Гутерреш в социальной сети X.
Генсек ООН также отметил, что организация работает над тем, чтобы поддержать все усилия, направленные на прекращение конфликта в Газе.
В мире Антониу Гутерреш ООН Обострение палестино-израильского конфликта
 
 
