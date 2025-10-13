Мэр Одессы высказался о наличии у него российского паспорта

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг информацию о якобы наличии у него гражданства Российской Федерации на фоне слухов о возможном лишении гражданства Украины, об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

"Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок", — заявил он.

В 2024 году Высший антикоррупционный суд страны отправлял мэра Одессы под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские силовики завели несколько дел против градоначальника, но суд первой инстанции оправдал его.