Мэр Одессы высказался о наличии у него российского паспорта - РИА Новости, 13.10.2025
22:22 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/odessa-2048070283.html
Мэр Одессы высказался о наличии у него российского паспорта
Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг информацию о якобы наличии у него гражданства Российской Федерации на фоне слухов о возможном лишении гражданства Украины, РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T22:22:00+03:00
2025-10-13T22:22:00+03:00
в мире
одесса
украина
геннадий труханов
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/04/1869722581_0:114:2350:1435_1920x0_80_0_0_8fc409b0e660fadc090e634d246d6077.jpg
одесса
украина
Новости
В мире, Одесса, Украина, Геннадий Труханов, Владимир Зеленский
Мэр Одессы высказался о наличии у него российского паспорта

Мэр Одессы Геннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Мэр Одессы Геннадий Труханов. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Мэр Одессы Геннадий Труханов опроверг информацию о якобы наличии у него гражданства Российской Федерации на фоне слухов о возможном лишении гражданства Украины, об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.
"Я 12 лет возглавляю миллионный украинский город, а это значит, что прошел максимальные уровни всех возможных для украинского чиновника проверок", — заявил он.
Труханов утверждает, что слухи о наличии у него российского паспорта регулярно появляются перед важными политическими процессами на Украине.
Ранее мэр Одессы заявлял о намерении Владимира Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта.
В 2024 году Высший антикоррупционный суд страны отправлял мэра Одессы под стражу с альтернативой в виде внесения залога в размере более 800 тысяч долларов, обязательства носить электронный браслет и других ограничений. Труханова обвиняли в завладении бюджетными средствами при покупке горсоветом здания завода "Краян" по завышенной цене. Украинские силовики завели несколько дел против градоначальника, но суд первой инстанции оправдал его.
