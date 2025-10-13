"Иного объяснения нет". Раскрыта очередная загадка острова Пасхи

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости, Сергей Проскурин. Ученые пролили свет на одну из тайн острова Пасхи. Многие годы было неясно, как воздвигли знаменитых моаи — внушительных размеров каменные изваяния. Ответ оказался неожиданным: статуи "ходили" сами собой. Об этой и других загадках самого удаленного места на Земле — в материале РИА Новости.

"Экономит время и силы"

Рапа-Нуи — именно так называют остров аборигены — ребус не менее сложный, чем пирамиды майя или Стоунхендж. Что уж говорить о самой знаменитой из здешних достопримечательностей — моаи.

Гигантские (высотой до пяти метров) и тяжеловесные (в среднем по десять тонн) статуи выполнены из местного базальта. Но вот вопрос: как древним удалось перетащить их на приличное расстояние от месторождений?

© Getty Images / by Chakarin Wattanamongkol Моаи с острова Пасхи © Getty Images / by Chakarin Wattanamongkol Моаи с острова Пасхи

Разобраться в этом решили антропологи Карл Липо из Бингемтонского университета и Терри Хант из Университета Аризоны. Вместе с коллегами они изучили без малого тысячу изваяний. И пришли к выводу: для транспортировки рапануйцам понадобилось всего несколько людей и немного веревки. Но главное — они напрочь разрушили бытовавшую до сих пор версию — что исполинов переносили лежа на деревянных помостах.

Моаи "шли" сами. Как такое возможно?

Сперва команда спроектировала специальную 3D-модель, которая учла все отличительные особенности конструкции — в частности, широкие D-образные основания и значительный уклон вперед. При таких вводных данных каменных истуканов удобнее было бы перемещать зигзагообразно в вертикальном положении, раскачивая из стороны в сторону.

"Как только вы начинаете двигаться, это совсем нетрудно. К тому же экономит энергию и время, — объяснил профессор Липо. — Самое сложное — заставить статую раскачиваться. Вопрос в том, <…> согласуется ли то, что мы увидели на модели, с тем, что мы ожидаем с точки зрения физики?"

© Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Yarr65 Карта миграций в районе островов Тихого океана © Иллюстрация РИА Новости . Depositphotos/Yarr65 Карта миграций в районе островов Тихого океана

Для этого эксперты построили четырехтонную копию моаи. Следуя вышеописанному методу, понадобилось всего 18 человек и 40 минут для того, чтобы переместить ее на 100 метров.

Самое интересное — в поддержку новой теории говорят дороги на Рапа-Нуи. В ширину они приблизительно 4,5 метра, а в поперечном сечении имеют форму траншеи. Идеально для зигзагообразной прогулки нескольких больших статуй.

"Каждый раз, как команда тащила нашу копию влево-вправо, она тем самым прокладывала себе дорогу. Выходит, в нашей гипотезе одно объясняет другое", — сделал вывод Карл Липо. Он добавил, что других версий перемещения статуй нет, значит, его предположение на данный момент — единственно верное.

© Getty Images / NurPhoto Моаи с острова Пасхи © Getty Images / NurPhoto Моаи с острова Пасхи

Все против всех или полная идиллия

Долгое время оставалось загадкой и авторство изваяний. Точно определить их возраст пока нельзя. Считается, что создавать статуи начали не ранее 1000 года нашей эры, а прекратили к началу XVII века. Многие заготовки так и остались лежать в карьерах. По ним сегодня специалисты и судят о технологиях древности.

Но, когда столетие спустя к берегам Рапа-Нуи причалил голландский путешественник Якоб Роггевен, то нашел здесь невзрачную картину. Население острова не превышало пары тысяч человек. Как относительно небольшая община туземцев, находящихся на довольно низком уровне развития, сумела построить таких гигантов?

CC BY 2.5 / Eric Gaba (Sting) / Карта острова Пасхи и местоположение основных церемониальных площадок аху CC BY 2.5 / Eric Gaba (Sting) / Карта острова Пасхи и местоположение основных церемониальных площадок аху

Поначалу предполагали, что когда-то давно на острове Пасхи существовала цивилизация со сложной социальной структурой и развитой религией, от которой затем остались лишь моаи. Версии гибели выдвигались самые разные: экологическая катастрофа, племенная вражда, эпидемии… Были и весьма экзотические — чрезмерное увлечение статуями в ущерб сельскому хозяйству и даже нашествие крыс.

Постепенно все представления оформились в гипотезу "экоцида", или экологического самоубийства. Согласно этому представлению, остров некогда покрывали густые леса, а недостатка в продовольствии не было. Но с развитием цивилизации росли и потребности населения. Запас ресурсов неумолимо истощался. В результате произошел демографический и культурный крах.

Однако в 2020-м антрополог Роберт ди Наполи из Орегонского университета вместе с командой собрал все радиоуглеродные анализы, по которым можно отследить даты начала и окончания строительства моаи, подкрепил их свидетельствами из местных преданий и европейских хроник. И выяснил : культовые монументы продолжали возводить вплоть до середины XVIII века. Об этом, в частности, свидетельствовали испанские и английские мореплаватели.

Не нашли и признаков межплеменных войн. Напротив, все моаи изготавливали в одной каменоломне. И платформы аху, на которых установлены исполины, возведены по одному и тому же принципу. Значит, не было никакого "экоцида"?

"Нам бы у них поучиться"

Год назад генетик Виктор Морено-Майар из Копенгагенского университета окончательно поставил точку в этом вопросе. Вместе с коллегами он изучил останки 15 аборигенов, живших в период с 1670 по 1950 год.

© Journal of Archaeological Science Принципиальная схема строения платформ аху © Journal of Archaeological Science Принципиальная схема строения платформ аху

Ученые ожидали увидеть внезапное падение генетического разнообразия или иные следы коллапса популяции. Но картина оказалась совершенно иной.

"Наш анализ показал стабильный рост популяции начиная с XIII века и до контакта с европейцами. Это <…> напрямую противоречит идее резкого сокращения населения", — рассказывала соавтор исследования, научный сотрудник факультета биологии и медицины Лозаннского университета Барбара Соуза да Мота.

Выводы полностью отвечали тем, какие несколькими месяцами ранее сделал профессор экологии Колумбийского университета Дилан Дэйвис. Он составил карту рапануйских каменистых садов — участков, где почва перемешана с валунами (так влага и питательные вещества сохраняются гораздо дольше, а урожай бывает богаче).

© Depositphotos.com / shinylion Одиночная статуя моаи на острове Пасхи © Depositphotos.com / shinylion Одиночная статуя моаи на острове Пасхи

До этого считалось, что такой огород занимал около 20 квадратных километров (примерно 12 процентов от площади острова). Именно столько, по усредненным расчетам, требовалось, чтобы прокормить крупную популяцию в полтора десятка тысяч человек. Но Дейвис с коллегами установили: угодья охватывали лишь 0,76 квадратного километра. Урожай с таких площадей собирали небольшой.

Однако этого вполне хватило бы паре тысяч аборигенов — а ведь именно столько насчитал путешественник Якоб Роггевен в 1722-м. "Рапануйцам удалось выжить в одном из самых отдаленных мест на Земле. И сделали они это достаточно успешно, — констатировал Дилан Дейвис. — Мы можем кое-чему у них поучиться, по крайней мере, по части управления ограниченными ресурсами".