Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 13.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:36 13.10.2025 (обновлено: 01:38 13.10.2025)
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР на горловском направлении, выпустив 21 боеприпас, сообщает управление правительства... РИА Новости, 13.10.2025
2025
украина, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Украина, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР

ВСУ 21 раз за сутки обстреляли территорию ДНР, выпусти 21 боеприпас

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБоец демонстрирует осколки боеприпаса
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© РИА Новости / Виктор Антонюк
Перейти в медиабанк
Боец демонстрирует осколки боеприпаса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 окт - РИА Новости. Украинские войска 21 раз за минувшие сутки обстреляли территорию ДНР на горловском направлении, выпустив 21 боеприпас, сообщает управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
"Двадцать один факт вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... Двадцать одна вооруженная атака - на горловском направлении... Всего выпущена 21 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении управления.
Члены подразделения Шестой полк ССО Рейнджеры ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
"Становится только хуже". На Западе раскрыли, чего боятся ВСУ в зоне СВО
Вчера, 22:39
Кроме того, поступили сведения о ранении шести мирных жителей, в том числе подростка 2010 года рождения.
За предыдущие сутки были зафиксированы восемь обстрелов на горловском направлении и два на донецком.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаДонецкая Народная РеспубликаПроисшествия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
