Пушилин сообщил о подключении соцобъектов ДНР к отоплению
Социальные объекты в Донецке начали подключать в отоплению, во вторник тепло дадут в соцучреждения Макеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.10.2025
