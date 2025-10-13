Рейтинг@Mail.ru
Пушилин сообщил о подключении соцобъектов ДНР к отоплению
16:41 13.10.2025 (обновлено: 16:46 13.10.2025)
Пушилин сообщил о подключении соцобъектов ДНР к отоплению
Социальные объекты в Донецке начали подключать в отоплению, во вторник тепло дадут в соцучреждения Макеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.10.2025
донецк, макеевка, донецкая народная республика, денис пушилин
Донецк, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДенис Пушилин
Денис Пушилин. Архивное фото
МОСКВА, 13 окт - РИА Новости. Социальные объекты в Донецке начали подключать в отоплению, во вторник тепло дадут в соцучреждения Макеевки, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Сегодня начинаем подключать к отоплению социальные объекты в Донецке. В Макеевке тепло в соцучреждения начнет поступать завтра. В первую очередь тепло дадим в детские сады, школы и больницы. Важно обеспечить комфорт наших детей, а также пациентов и сотрудников медучреждений", - написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что объекты подключаются по графику, который предоставляют муниципалитеты, а также по заявкам от самих учреждений и предприятий.
Пушилин 9 октября заявил, что ДНР с весны начала готовиться к отопительному сезону.
Донецк - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Генпланы пяти городов в ДНР разработают в 2025 году
21 апреля, 21:54
 
ДонецкМакеевкаДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
