Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху рассказал, какую цену Израиль заплатил за победу над врагами - РИА Новости, 13.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:50 13.10.2025
https://ria.ru/20251013/netanyakhu-2047950214.html
Нетаньяху рассказал, какую цену Израиль заплатил за победу над врагами
Нетаньяху рассказал, какую цену Израиль заплатил за победу над врагами - РИА Новости, 13.10.2025
Нетаньяху рассказал, какую цену Израиль заплатил за победу над врагами
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в парламенте страны (кнессете), что Израиль заплатил высокую цену за два года войны, но добился победы над многими... РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T13:50:00+03:00
2025-10-13T13:50:00+03:00
в мире
сша
биньямин нетаньяху
израиль
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044624830_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad3084bcb4e816db875b23781e06bf85.jpg
https://ria.ru/20251013/soglashenie-2047941996.html
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1a/2044624830_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_e15354bb50b5a6e7a01c2a72fd1a950a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, биньямин нетаньяху, израиль, дональд трамп
В мире, США, Биньямин Нетаньяху, Израиль, Дональд Трамп
Нетаньяху рассказал, какую цену Израиль заплатил за победу над врагами

Нетаньяху отметил высокую цену, которую Израиль заплатил за победу над врагами

© AP Photo / Richard DrewПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Richard Drew
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТЕЛЬ-АВИВ, 13 окт – РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в парламенте страны (кнессете), что Израиль заплатил высокую цену за два года войны, но добился победы над многими врагами.
"Мы одержали немало побед в войне за освобождение наших заложников. И вот два года спустя многих врагов Израиля уже нет. Но мы заплатили за это высокую цену - погибли более двух тысяч наших граждан. Половина из них - в бою", - заявил Нетаньяху в ходе исторического выступления в кнессете в присутствии президента США Дональда Трампа.
Разрушенные здания в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
СМИ назвали одну из причин достижения соглашения по Газе
Вчера, 13:18
 
В миреСШАБиньямин НетаньяхуИзраильДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала