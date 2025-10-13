Рейтинг@Mail.ru
Генсек НАТО рассчитывает развить импульс урегулирования в Газе на Украине - РИА Новости, 13.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
16:33 13.10.2025
Генсек НАТО рассчитывает развить импульс урегулирования в Газе на Украине
Генсек НАТО рассчитывает развить импульс урегулирования в Газе на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает развить импульс урегулирования по Газе на конфликт на Украине. РИА Новости, 13.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ближний восток
европа
марк рютте
нато
обострение палестино-израильского конфликта
украина
ближний восток
европа
в мире, украина, ближний восток, европа, марк рютте, нато, обострение палестино-израильского конфликта
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ближний Восток, Европа, Марк Рютте, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта
Генсек НАТО рассчитывает развить импульс урегулирования в Газе на Украине

© AP Photo / Khalil HamraМарк Рютте
Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
© AP Photo / Khalil Hamra
Марк Рютте. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 13 окт – РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает развить импульс урегулирования по Газе на конфликт на Украине.
"Мы все хотим видеть мир и стабильность на Ближнем Востоке, и поэтому, конечно, мы также надеемся, что это поможет нам в Европе… Будем надеяться, что мы сможем развить этот импульс", - сказал он.
Президент США Дональд Трамп садится на борт самолета в международном аэропорту Бен-Гурион. 13 октября 2025 - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп покинул Израиль
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаБлижний ВостокЕвропаМарк РюттеНАТООбострение палестино-израильского конфликта
 
 
