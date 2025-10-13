https://ria.ru/20251013/nato-2048000541.html
Генсек НАТО рассчитывает развить импульс урегулирования в Газе на Украине
Генсек НАТО рассчитывает развить импульс урегулирования в Газе на Украине - РИА Новости, 13.10.2025
Генсек НАТО рассчитывает развить импульс урегулирования в Газе на Украине
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что рассчитывает развить импульс урегулирования по Газе на конфликт на Украине. РИА Новости, 13.10.2025
2025-10-13T16:33:00+03:00
2025-10-13T16:33:00+03:00
2025-10-13T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ближний восток
европа
марк рютте
нато
обострение палестино-израильского конфликта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5d133db566bdfcad9e063899ef43eb2b.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2048000314.html
украина
ближний восток
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0f/2017155087_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_04f85545804592640b6f4780f24847dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ближний восток, европа, марк рютте, нато, обострение палестино-израильского конфликта
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Ближний Восток, Европа, Марк Рютте, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта
Генсек НАТО рассчитывает развить импульс урегулирования в Газе на Украине
Рютте надеется на развитие импульса урегулирования по Газе на Украине