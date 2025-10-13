На Западе раскрыли, как Россия переиграла НАТО

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Страны — члены НАТО не согласовывают свои военные планы друг с другом, тогда как в России все военные наработки оперативно интегрируются в Военной академии Генерального штаба, сообщил в эфире YouTube-канала военный аналитик, офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
"Страны — члены НАТО строят свои военные планы, не общаясь между собой, и ни один из этих планов не интегрирован. А у русских все интегрируется в Военной академии Генерального штаба <…> У них это происходит постоянно, в том числе с использованием данных разведки. Например, они захватили наработки НАТО по искусственному интеллекту и передали их в академию. Там умные люди все изучили, разработали способы противодействия альянсу, после чего их начали внедрять на передовой", — отметил эксперт.
В МИД России заявляли, что власти страны остаются открытыми к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.